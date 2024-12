르세라핌 카즈하, 이번엔 바렐리스 커버…'사랑은 크리스마스'

4세대 K팝 간판 걸그룹 '르세라핌(LE SSERAFIM)' 카즈하가 숏폼 커버 영상을 잇따라 공개했다.

22일 소속사 쏘스뮤직에 따르면, 카즈하는 전날 개인·팀 소셜 미디어에 미국 싱어송라이터 사라 바렐리스(Sara Bareilles)의 '러브 이즈 크리스마스(Love Is Christmas)' 커버 영상을 게재했다. 이 노래는 크리스마스의 진정한 의미인 사랑을 돌아보자는 메시지를 다룬다.

1분 30초가량의 영상 속 카즈하는 크리스마스 장식이 된 공간에 앉아 청아한 음색을 뽐냈다. 포근한 멜로디와 함께 잔잔한 목소리로 "렛 러브 리드 어스 / 러브 이즈 크리스마스(Let love lead us / love is Christmas)"(사랑이 우리를 이끌게 하자 / 사랑은 크리스마스야)라고 가창한다.

카즈하는 커버 영상으로 연달아 팬덤 '피어나'와 소통하고 있다.

그는 앞서 지난 6일 글로벌 팬 플랫폼 위버스(Weverse)에 미국 싱어송라이터 알라이나 카스틸로(Alaina castillo)의 '저스트 어 보이(just a boy)' 가창 영상을 올렸다. 이 곡은 일전에 카즈하가 피어나에게 같이 듣고 싶은 노래로 추천했다.

이 영상은 공개 후 원곡자 카스틸로의 환호를 받았다. 그는 자신의 소셜 미디어에 르세라핌의 미니 4집 타이틀곡 '크레이지(CRAZY)' 가사를 인용한 "액트 라이크 언 에인절 & 드레스 라이크 크레이지. 아이 러브 뎀(ACT LIKE AN ANGEL & DRESS LIKE CRAZYYY. i love them)"이라는 글을 올리며 관심을 표했다.

평소 카즈하는 피어나에게 "팬분들은 언제든지 돌아올 수 있는 따뜻한 집 같은 존재이자 새로운 것에 도전할 수 있게 하는 힘의 원천"이라고 말해왔다.

한편 르세라핌은 연말을 바쁘게 보내는 중이다. 오는 25일 SBS '가요대전', 27일 '제9회 아시아 아티스트 어워즈'(The 9th Asia Artist Awards), 30일엔 '일본 TBS ‘일본 레코드 대상', 31일엔 NHK '홍백가합전'에 차례로 출연한다.

