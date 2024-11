아이브 장원영이 인형 같은 미모를 뽐냈다.

사진=장원영 인스타그램

21일 장원영은 자신의 SNS에 “Tea time with cake should be everyone’s favorite”이라고 적으며 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 장원영은 핑크색 니트 차림으로 티타임을 즐기면서 사랑스러운 매력을 한껏 과시했다.

국내외 누리꾼들은 “나는 니가 내 페이보릿이다”“럭키비키 공주님”“너무 예뻐” 등의 댓글을 달아 환호했다.

한편, 장원영은 2018년 프로젝트 그룹 아이즈원으로 데뷔한 뒤 ‘일레븐(ELEVEN)’을 발표하며 그룹 아이브로 재데뷔했다.

정다연 온라인 기자

