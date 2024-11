투애니원 산다라박이 치명적인 비키니 몸매를 뽐냈다.

사진=산다라박 인스타그램

17일 산다라박은 자신의 SNS에 “About last night Thank you Manila”라고 적으며 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 산다라박은 늘씬한 라인을 과시하며 비키니 차림으로 시선을 사로잡았다.

사진=산다라박 인스타그램

사진=산다라박 인스타그램

이어 그는 호텔에서 가운 차림으로 편안하게 누워 여유를 즐기는 모습도 공개했다. 누리꾼들은 다양한 칭찬의 말을 아낌없이 보냈다.

사진=산다라박 인스타그램

한편, 산다라박이 소속된 투애니원은 지난달 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 ‘투애니원 콘서트 [웰컴 백] 인 서울(2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL)’을 열었다.

정다연 온라인 기자

