데이식스, 인기 롱런의 정석

밴드 DAY6(데이식스)가 주요 음원 차트와 음악 방송 순위 1위를 달리며 꾸준한 사랑을 받고 있다.

DAY6는 최근 발표된 멜론 9월 월간 차트에서 올해 3월 발매한 미니 앨범 'Fourever'(포에버) 수록곡 'HAPPY'(해피)로 데뷔 후 처음으로 해당 차트 정상에 올랐다. 이를 비롯해 'Welcome to the Show'(웰컴 투 더 쇼) 3위, 신보 'Band Aid'(밴드 에이드) 타이틀곡 '녹아내려요' 4위, '한 페이지가 될 수 있게' 6위 등 톱 10 중 네 자리를 차지했고, 지니 9월 월간 차트에서도 'HAPPY'로 1위를 달성했다.

활기찬 사운드에 행복을 향한 외침이 실려 뭉클한 감정을 전하는 곡 'HAPPY'는 2024년 38주 차(9.16~9.22) 멜론 주간 차트 정상 달성 후 최신 차트(09.30~10.06)까지 3주 연속 순위를 유지했고 일간 차트에서는 9월 14일부터 10월 6일 자까지 23일 연속 최고 순위를 기록했다. 신곡 '녹아내려요'는 발매 당일(9월 2일) 오후 9시 기준 멜론 톱 100 차트 1위에 올라 13일까지 12일 연속 자리를 지킨데 이어 현재까지도 꾸준히 차트 상위권에 이름을 올리고 있다.

또한 'Welcome to the Show', '한 페이지가 될 수 있게'는 멜론 톱 100 차트 10위 내 붙박이로 자리하고 있고 DAY6 역주행의 시작점인 '예뻤어' 역시 멜론, 지니 등 국내 음원 차트 상위권을 지키는 중이다. 최근에는 데뷔곡 'Congratulations'(콩그레츄레이션스)도 빛을 보기 시작하며 9월 11일 오전 멜론 톱 100 차트에 최초 진입한 뒤 30일 오전 최고 순위 25위를 기록했고 9월 월간 차트에도 차트인하여 데뷔곡부터 최신곡까지 거를 타선이 없는 '믿고 듣는 데이식스'의 저력을 리스너들에게 각인시키고 있다.

인기는 음악 방송에서도 입증됐다. 지난 9월 14일 '녹아내려요'로 MBC '쇼! 음악중심'에서 데뷔 첫 공중파 음악 방송 트로피를 들어 올렸고 21일, 28일에도 1위 주인공으로 호명되며 트리플 크라운을 달성했다. 9월 29일과 10월 6일에는 SBS '인기가요'에서 'HAPPY'로 음악 방송 출연 없이 2주 연속 1위에 올랐다. 이로써 DAY6는 9월 컴백 이후 음원 정주행과 역주행을 동시에 이루고 음악 방송 5관왕을 차지하며 막강한 음원 파워를 재입증했다.

한편 DAY6는 세 번째 월드투어 'DAY6 3RD WORLD TOUR <FOREVER YOUNG>'(포에버 영)으로 '공연 강자' 존재감을 빛내고 있다. 지난달 한국 공연을 시작으로 올해 쿠알라룸푸르, 발리, 수라바야, 자카르타, 싱가포르, 방콕에서 공연하며 내년 초 홍콩, 오사카, 도쿄, 마닐라 투어를 앞두고 있다.

