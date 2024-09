박봄, 투애니원 컴백 앞두고…물오른 미모

사진=SNS

그룹 투애니원 박봄의 근황이 공개됐다.

23일 메이크업 아티스트 민선은 자신의 SNS를 통해 박봄의 근황을 담은 사진을 한 장 공개했다.

공개된 사진 속 박봄은 완전체 컴백을 앞두고 베트남에서 무대 의상을 입은 채 인증샷을 남기고 있는 모습이다. 늘씬한 각선미와 함께 물오른 미모를 자랑하는 그의 자태가 시선을 모은다.

최근 투애니원은 내년 데뷔 15주년을 기념해 8년 만에 완전체 컴백을 예고해 화제를 모았다. 투애니원은 10월 5일과 6일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 ‘2024 투애니원 콘서트 웰컴백 인 서울’(2024 2NE1 CONCERT WELCOME BACK IN SEOUL)을 개최한다.

이는 2014년 3월 진행된 ‘[ALL OR NOTHING] in SEOUL’ 이후 약 10년 6개월 만의 단독 콘서트다. 2NE1은 서울 공연을 시작으로 일본 고베 및 도쿄 외 글로벌 투어 일정을 확대해 나갈 예정이다.

박민지 온라인 기자

