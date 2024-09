“화사다움=자유로움”…화사가 그린 ‘O’ 안의 세상 [SW현장]

가수 화사가 19일 서울 영등포구 여의도동 콘래드서울에서 열린 새 앨범 'O' 발매 기념 기자간담회에 참석했다. 피네이션 제공.

“‘화사다움’은 ‘자유로움’이에요. 틀에 얽매여 살아가지 않으려 한 성향이 나를 이 자리에 있게 해줬죠.”

19일 서울 영등포구 여의도동 콘래드서울에서 가수 화사의 컴백 기자간담회가 열렸다. 지난해 9월 발표한 ‘아이 러브 마이 바디’ 이후 1년 간의 공백기를 가졌다. 앨범 소개에 앞서 화사는 “1년이 흐른지도 모를만큼 나에게 집중하며 많은 무대를 갖고, 알차게 좋은 시간을 보냈다”며 “많이 배우고 습득한 결과물이 나온거 같다”고 만족스러운 그간의 근황을 전했다.

앨범명 ‘오(O)’ 타이틀곡은 ‘나(NA)’다. 앨범 소개를 부탁하자 화사는 이내 “내 자신을 담은 앨범”이라고 간결하게 답했다. ‘나’를 명료하게 설명하기 위해 고민하다 나온 결과물이다. 그는 “나는 유연하고 긍정적인 사람이라는 생각이 들었다”며 “‘O’는 내가 그린 원 안의 세상을 뜻하기도 한다. 여러가지 의미를 담은 원, ‘O’로 하면 좋을 것 같았다”고 비하인드를 전했다.

타이틀곡 ‘나(NA)’는 제목 그대로 화사만의 주체적인 스토리를 담았다. 히트곡 메이커 유건형부터 싸이(PSY), 안신애 등이 참여한 ‘NA’를 통해 화사는 남들의 시선에 구애받지 않고, 당당한 걸음을 내딛는 자신감 있는 모습을 보여준다. 화사는 “명확하고 심플하게 설명할 수 있다. ‘나’라는 곡이다. 센 곡도 아니고, ‘내가 짱이야’하는 곡도 아니다. ‘내가 되고 싶은 나’를 보여주고 싶은 곡”이라고 소개했다.

‘I wanna go hard/I wanna go on/I wanna do some crazy’라는 가사가 곡을 설명해준다. 화사는 “남의 눈치 보지 않고, 자유롭게 나 자신을 드러내면서 내 자신에게 미치고 싶다고 말하는 유쾌하고 신나는 곡”이라고 설명을 보탰다.

히트곡 메이커 유건형부터 소속사 수장이자 대한민국을 대표하는 가수 싸이(PSY), 안신애 등이 참여했다. 경쾌한 리듬의 ‘나’는 싸이의 음악이 연상되기도 한다. 화사는 “녹음할 때 가장 힘든 곡이었다. 아무래도 오빠(싸이) 스타일이 많이 묻어있어서 수정도 많이 하고 재녹음을 하며 내 것으로 만드는 시간을 가졌다”고 곡 작업 후기를 전했다.

‘나’의 뮤직비디오도 특별하게 제작됐다. 프랑스 파리를 무대로 화사의 자유분방함을 오롯이 담겼다. 화사는 “가장 힘들면서 재밌었던 촬영이다. 나의 유쾌하고 단단한 모습을 모두 담으려 중점을 뒀다”면서 “(파리의) 분위기에 스며드는 느낌이었다. 우아한 선, 그런 선을 쓰면서도 자유분방한 내 모습이 파리에서 더 조화를 이뤘던 것 같다”고 만족했다.

안무는 댄스 크루 라치카와 잼 리퍼블릭의 합으로 이뤄졌다. “해본 적 없어서 맡겨보고 싶었다”고 협업의 이유를 전한 화사는 “아니나 다를까 안무 시안을 보는데 두 팀 다 너무 좋더라. 이 안무를 어떻게 나눠서 써야할까 고민이 더 컸다. 너무 멋진 안무였다”고 답했다.

화사는 ‘나 혼자 산다’ 등 예능 프로그램을 통해 솔직하고 독특한 캐릭터로 사랑 받아왔다. 대중이 ‘가수 화사’에 가지는 이미지도 지난 무대와 방송을 통해 일정부분 채워졌다. 이에 관해 화사는 “나도 내 솔직함에 스트레스 받을 때가 있다. 가끔은 예쁘게 포장해서 말하고 싶은데, 어쩔 수 없더라. 편한게 좋고 솔직한 게 최고인 것 같다”며 “그래서 어느 순간 눈치보게 되는 순간도 왔다. 그게 더 슬프더라. 언제부턴가 인정하고 모든 사람들에게 사랑받기는 글렀다고 생각했다. 내가 행복해야 다른 사람도 그렇게 느낄 거라 생각했다. 이제는 내 마음 속에서 균형을 잘 찾은 것 같다”고 소신을 드러냈다.

한층 더 성장한 ‘화사다움’으로 승부수를 던진다. 화사가 생각하는 ‘화사다움’은 ‘자유로움’이다. 그는 “틀에 얽매여 규칙대로 살아가지 않고 싶어 했다. 그런 성향이 나를 이 자리에 있게 해준 것 같다”고 돌아봤다.

이날 기자간담회는 19일 오후 6시 앨범 공개를 앞두고 진행된 행사다. 화사는 “새롭더라도 ‘역시 화사다’라고 평가해 주시면 좋겠다. 내 고유의 개성을 잃지 않았다는 게 좋은 거 같다. 화사만이 할 수 있는 영역이라고 들어주시면 좋겠다”는 바람을 내비쳤다. 끝으로 “작업 과정이 이미 너무 충만해서 더할 나위 없이 행복한 앨범이었다. 결과에 상관 없이 부끄럽지 않을 것 같다”고 자신했다.

