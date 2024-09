그룹 블랙핑크 제니가 몸매를 뽐냈다.

7일 제니는 자신의 SNS를 통해 “Lovely to see you all in Seoul(서울에서 여러분을 만나게 되어 반갑습니다)”이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 레드 컬러의 저지와 로우라이즈 스커트를 매치한 모습. 늘씬한 각선미와 함께 개미 허리를 뽐내는 그의 모습이 시선을 모은다.

사진=제니 인스타그램

한편, 제니는 미국 대형 음반사 컬럼비아 레코드(Columbia Records)와 파트너십을 체결하고 내달 솔로 싱글을 발매한다.

박민지 온라인 기자

