홍진경, 20년 만에 패션쇼 런웨이…만감 교차한 이유 (가브리엘)

홍진경이 20년 만에 패션쇼 무대에 오르며 과거의 '나'와 마주한다.

오는 30일(금) 밤 10시 30분 방송되는 JTBC 'My name is 가브리엘'(연출 김태호 이태경, 작가 조미현)' 9회에서는 르완다 키갈리로 향해 신인 모델 켈리아의 삶을 살아가는 홍진경의 마지막 이야기가 펼쳐진다.

아프리카 패션의 첨단인 르완다에서 펼쳐지는 켈리아 홍진경의 특별한 런웨이가 시선을 사로잡을 전망. 홍진경은 르완다 최정상 디자이너부터 신진 디자이너까지 함께한 합동 패션쇼 무대에 올라 프로 모델로 핫 데뷔 신고식을 치른다.

홍진경이 실제로 패션쇼 무대에 직접 오른 것은 무려 20년여 만이다. 홍진경은 이날 무려 3m가 넘는 길고 화려한 드레스를 입고 워킹을 소화해야 하는 상황. 프로 모델에게도 난코스인 동선까지 포함되어 있는 것으로 알려져 무대를 무사히 마칠 수 있을지 더욱 궁금증을 자아낸다.

'신인 모델'이 되어 과거의 자신을 마주한 홍진경의 이야기도 울림을 선사한다. 이날 방송에서 홍진경은 과거 오디션 탈락으로 좌절감을 맛봤던 감정부터 무대를 즐기지 못했던 이유 등을 최초로 풀어낸다. 만감이 교차하는 표정으로 "잊고 지냈던 과거의 저를 다시 만날 수 있었다"라고 전하는 홍진경의 진솔한 고백에 관심이 쏠린다.

또한 이날 홍진경은 동생들과 함께 본격 르완다 시트콤을 펼쳐내며 시청자들을 배꼽 잡게 만든다. 틈만 나면 세계관을 파괴했던 홍진경은 본인조차 웃음을 참지 못하는 모습으로 폭소를 더할 예정. 급기야 김태호 PD를 향해 "제 한계는 여기까지인 것 같다"라고 사과의 메시지를 전한다고 해 그 사연을 더욱 궁금하게 만든다.

어김없이 이별의 시간은 찾아오고, 홍진경은 반전 가득한 엔딩으로 스튜디오를 뒤집어 놓는다. 다비치와 데프콘까지 기립 박수치게 만든 시트콤 천재 '홍(진경) 감독'의 큰 그림이 과연 무엇일지 본 방송을 향한 호기심을 자극한다. 홍진경이 삶을 빌렸던 '진짜 켈리아'의 정체도 이날 방송을 통해 공개될 예정이어서 기대를 더하고 있다.

한편, 이날 방송에서는 멕시코 과달라하라에서 재벌가 사위이자 히마도르 '삐뻬'의 삶을 살게 된 지창욱의 마지막 이야기가 공개된다. 이틀간 아가베를 수확하며 노동 지옥을 맛본 지창욱은 그동안 일한 대가가 고작 3만 원이라는 사실에 충격을 감추지 못한다. 3만 원에 숨겨진 사연의 전말과 끝까지 고통받는 삐뻬 지창욱의 결말은 본 방송을 통해 확인할 수 있다.

JTBC '마이 네임 이즈 가브리엘' 9회는 오는 30일(금) 밤 10시 30분 방송된다.

