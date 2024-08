‘컴백’ 투애니원, 반가운 완전체샷…기대 UP

사진=박봄 인스타그램

그룹 투애니원의 완전체샷이 공개됐다.

28일 박봄은 자신의 SNS를 통해 “2ne1#박봄 #bompark #parkbom”이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진은 멤버 산다라박, 공민지, 씨엘과 찍은 박봄의 셀카. 컴백을 앞두고 뭉친 네 사람의 모습에 팬들은 반가움을 드러냈다.

한편, 2NE1은 2009년 데뷔 싱글 ‘파이어’(Fire)로 데뷔한 뒤 ‘아이 돈트 케어’(I Don't Care), ‘고 어웨이’(Go Away), ‘론리’(Lonely), ‘내가 제일 잘 나가’ 등 다수의 히트곡을 발매하며 인기를 끌었다. 이후 2016년 11월 멤버들이 소속사와 계약이 만료되면서 해체 수순을 밟았다.

최근 투애니원은 내년 데뷔 15주년을 기념해 8년 만에 완전체 컴백을 예고해 화제를 모았다. 투애니원은 10월 5일과 6일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 ‘2024 투애니원 콘서트 웰컴백 인 서울’(2024 2NE1 CONCERT WELCOME BACK IN SEOUL)을 개최한다.

이는 2014년 3월 진행된 ‘[ALL OR NOTHING] in SEOUL’ 이후 약 10년 6개월 만의 단독 콘서트다. 2NE1은 서울 공연을 시작으로 일본 고베 및 도쿄 외 글로벌 투어 일정을 확대해 나갈 예정이다.

