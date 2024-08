그룹 원더걸스 겸 배우 혜림이 임신 중 근황을 전했다.

23일 혜림은 자신의 SNS를 통해 “Date with my best friend #22주 임산부 둘째라 배가 더 빨리 나오네요~”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 혜림은 꽃을 든 채 포즈를 취한 모습. 내년 1월 출산을 앞둔 그의 아름다운 D라인이 시선을 모은다.

한편, 우혜림은 2020년 태권도 선수 출신 신민철과 결혼해 2022년 2월 첫 아들 시우 군을 품에 안았다. 그는 지난 6월 둘째 임신 소식을 알렸다.

박민지 온라인 기자

