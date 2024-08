그룹 아이브 장원영이 미모를 뽐냈다.

21일 장원영은 자신의 SNS를 통해 “She‘s always been my favorite”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진은 그의 무대 비하인드. 고양이 귀 모양의 머리띠를 착용한 채 포즈를 취한 장원영은 독보적인 인형 미모와 함께 사랑스러운 매력을 자랑해 시선을 모은다.

이를 본 국내외 팬들은 댓글로 하트 이모티콘을 연발하는 등 장원영에게 찬사를 표했다.

한편, 아이브는 28일 일본 EP 2집 ‘ALIVE’를 발매할 예정이다.

