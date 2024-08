제로베이스원, 우주 위 판타지 로맨스…키치한 콘셉트도 잘 어울리네

ZEROBASEONE(제로베이스원)이 우주 위 판타지 로맨스를 그려냈다.

ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 16일~18일 공식 SNS에 미니 4집 'CINEMA PARADISE(시네마 천국)'의 SF 버전 콘셉트 포토를 업로드했다.

공개된 사진 속 ZEROBASEONE은 우주 공간을 배경으로 키치한 매력을 자랑하고 있다. 팝핑크와 퍼플 컬러가 조화를 이룬 가운데, 행성 모양의 오브제들이 등장해 신비로운 무드를 배가한다. 아홉 멤버는 실제 우주에 있는 듯한 액팅과 포즈로 콘셉트 몰입도를 높였다.

Evoto

특히, 이번 SF 버전 콘셉트 포토는 타이틀곡 'GOOD SO BAD(굿 소 배드)' 속 노랫말인 '온 우주가 말해 / 그녀를 놓치지 마'라는 구간을 직관적으로 풀어냈다. 또 다양한 유닛 구성의 이미지를 통해 지난 1년여간 한층 견고해진 그룹의 관계성도 엿볼 수 있다.

이처럼 ZEROBASEONE은 앞서 고통까지 감수하는 사랑의 양가적 감정을 그린 BAD 버전에 이어 찬란한 청춘의 한 페이지를 장식하는 ROMANCE 버전, 또 우주에서 일어나는 판타지 로맨스를 키치하게 그린 SF 버전까지 '그럼에도 불구하고 놓치지 않을 사랑'이라는 메시지를 ZEROBASEONE만의 방식으로 진정성 있게 풀어내며 컴백 열기를 달궜다.

미니 4집 'CINEMA PARADISE'는 ZEROBASEONE이 전작인 미니 3집 'You had me at HELLO(유 해드 미 앳 헬로우)' 발매 이후 약 3개월 만에 선보이는 새 앨범이다. 영화와 연관된 티징 콘텐츠가 차례로 베일을 벗고 있는 가운데, 미니 3집의 타이틀곡 'Feel the POP(필 더 팝)'이 국내 주요 음원 사이트 멜론 HOT100에 재진입하는 등 컴백을 앞두고 ZEROBASEONE에 대한 뜨거운 관심이 고조되고 있다.

한편, ZEROBASEONE의 미니 4집 'CINEMA PARADISE'는 오는 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]