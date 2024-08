엔믹스, 미니 3집 전곡 하라메 아카펠라 버전 공개…역시 올라운더 그룹

NMIXX(엔믹스)가 아카펠라로 새 앨범 'Fe3O4: STICK OUT'(에프이쓰리오포: 스틱 아웃) 하이라이트를 들려주고 컴백 기대감을 키웠다.



NMIXX는 오는 19일 세 번째 미니 앨범 'Fe3O4: STICK OUT'과 타이틀곡 '별별별 (See that?)'을 발매한다. JYP엔터테인먼트는 15일 0시 공식 SNS 채널에 미니 3집 하이라이트 메들리 아카펠라 버전을 공개하고 고퀄리티 음반 탄생을 예고했다.

릴리(LILY), 해원, 설윤, 배이(BAE), 지우, 규진은 자신들의 목소리만으로 화음을 쌓아 올려 신보 타이틀곡 '별별별 (See that?)'부터 수록곡 'SICKUHH (Feat. Kid Milli)'(씨커 (피처링 키드밀리)), 'Red light sign, but we go'(레드 라이트 사인, 벗 위 고), 'BEAT BEAT'(비트 비트), 'Moving On'(무빙 온), 'Love Is Lonely'(러브 이즈 론리)까지 총 6곡 전곡 일부를 선보였다. 그루비한 바이브, 트렌디 래핑, 감미로운 음색, 여섯 보컬의 환상적 합을 만나볼 수 있는 영상이 이목을 사로잡고 신보를 향한 기대를 높인다.

이번 미니 3집 하이라이트 메들리 아카펠라 버전은 미니 1집 'expérgo'(엑스페르고), 미니 2집 'Fe3O4: BREAK'(에프이쓰리오포: 브레이크)에 이은 세 번째 시리즈다. '올라운더 아티스트' 역량과 진가가 빛나며 NMIXX의 특색 있는 시그니처 티징 콘텐츠로 자리했다.

신곡 '별별별 (See that?)'은 'DASH'(대시)의 차기작으로서 그루비 리듬을 기반으로 한 올드스쿨 힙합과 컨트리 장르가 어우러졌다. NMIXX만의 시크한 매력과 함께, 두 가지 이상의 장르를 한 곡에 융합해 다채로운 듣는 재미를 느낄 수 있는 'MIXX POP'(믹스 팝)의 묘미를 전할 예정이다.

한편 NMIXX는 8월 19일 오후 6시 미니 3집 'Fe3O4: STICK OUT'과 타이틀곡 '별별별 (See that?)'을 발매하고 같은 날 오후 4시 30분 카운트다운 라이브를 진행한다. 24일부터는 서울 영등포구 더현대 서울에서 신보 발매 기념 팝업스토어를 운영한다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]