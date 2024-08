블랙핑크 로제가 빛나는 미모를 뽐냈다.

사진=로제 인스타그램

12일 로제는 자신의 SNS에 이모티콘 하나를 덧붙이며 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 로제는 쉼없이 빛나는 미모로 시선을 끌었다.

국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다.

한편, 로제가 소속된 블랙핑크는 2016년에 데뷔해 ‘마지막처럼’, ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)’, ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’, ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’ 등 여러 히트곡을 발매, 전 세계를 휩쓸었다.

정다연 온라인 기자

