블랙핑크, 8주년 완전체 뭉쳐…“너무 오랜만”

그룹 블랙핑크가 데뷔 8주년을 맞아 완전체로 뭉쳤다.

8일 0시 제니, 지수, 로제, 리사는 팬 커뮤니티 위버스 라이브를 진행하고 8주년을 자축했다.

고깔모자를 쓰고 등장한 네 멤버는 케이크 촛불에 붙을 붙이고, 생일 축하 노래를 불렀다. 지수는 “8월 8일 8주년”이라며 “블링크(공식 팬클럽)과 인사하려고 오랜만에 모였다”고 말했다.

제니는 “다들 건강하게 잘 지냈나. 저희가 틈틈이 만났는데 다같이 만나기 힘들었다”고 했다. 이에 지수는 “(멤버들과) 너무 오랜만에 봤는데 오랜만에 본 느낌이 안 든다”며 “로제를 보자마자 방송 어디서 할 거냐고 물었다”고 전했다.

멤버들은 데뷔 시절도 회상했다. 지수는 “예전에 노래를 8시에 내기도 했는데 그때 ‘휘파람’ 연습 중이라 차트 보고 그랬다”고 말했다. 제니는 “우리 정말 안 자랐다. 어제 본 것 같고 그때 그 시절 같다. 우리끼리 몇 십년이 됐다”고 맞장구쳤다.

그러면서 “8월 8일 8주년이라서 그렇지 항상 매년이 우리에게 생일 같은 느낌”이라며 “(내년) 8월 8일 9주년은 서운하지 않을까”고 말했다. 그러자 지수는 “괜찮아 88주년도 있다”고 말해 웃음을 자아냈다.

블랙핑크는 2016년에 데뷔해 ‘마지막처럼’, ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)’, ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’, ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’ 등 여러 히트곡을 발매, 전 세계를 휩쓸었다.

블랙핑크는 9일 서울 영등포 타임스퀘어에서 월드투어 ‘본 핑크(BORN PINK)’ 실황 영화 ‘블랙핑크 월드 투어 ‘본 핑크’ 인 시네마(BLACKPINK WORLD TOUR ‘BORN PINK’ IN CINEMAS)’ 레드카펫 행사를 통해 팬들과 만난다.

블랙핑크가 완전체로 공개 행사에 나서는 것은 지난해 9월 월드투어 서울 피날레 공연 이후 약 11개월 만이다.

