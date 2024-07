트와이스, ‘What is Love?’ 뮤직비디오, 8억 뷰 돌파…자체 최고 기록

트와이스의 'What is Love?'(왓 이즈 러브?) 뮤직비디오가 유튜브 8억 뷰를 달성했다.

트와이스가 2018년 4월 9일 발매한 미니 5집 타이틀곡 'What is Love?' 뮤비는 7월 27일 오전 4시 30분경 유튜브 조회 수 8억 건을 넘어섰다. 이로써 트와이스는 그룹의 첫 8억 뷰 뮤비를 탄생시키고 자체 기록을 새로 썼다.

'What is Love?'는 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이 작사, 작곡한 노래로 사랑을 책, 영화, 드라마로 배운 소녀들의 호기심을 표현한 가사, 밝고 통통 튀는 멜로디가 특징이다. 멤버들이 유명 영화 주인공으로 변신해 특유의 사랑스러운 에너지를 발산한 뮤비는 국내외 팬들의 커다란 사랑을 받았다.

첫 8억 뷰를 돌파한 'What is Love?'와 더불어 트와이스는 6억 뷰의 'TT'(티티), 'LIKEY'(라이키), 'FANCY'(팬시), 5억 뷰의 'CHEER UP'(치어 업), 'I CAN'T STOP ME'(아이 캔트 스톱 미), 'Feel Special'(필 스페셜), 'OOH-AHH하게'(우아하게) 등 18편의 활동곡, 4편의 일본 발표곡과 영어 싱글 'The Feels'(더 필즈), 'MOONLIGHT SUNRISE'(문라이트 선라이즈)까지 총 24편의 억대 뷰 뮤비를 보유하며 전 세계 걸그룹 중 최고 기록을 이어가고 있다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]