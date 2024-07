엔하이픈, 美 ‘빌보드 200’ 2위 포함 5개 앨범 차트 상위권

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 미국 빌보드 차트에서 음반·음원 모두 괄목할 만한 성과를 이뤘다.

23일(이하 한국시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트(7월 27일 자)에 따르면 엔하이픈 정규 2집 ‘ROMANCE : UNTOLD’가 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 2위로 직행했다. 엔하이픈 자체 최고 순위다.

이 앨범은 또한 ‘톱 앨범 세일즈’, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’, ‘월드 앨범’에서 각각 1위를 차지했고, ‘바이닐 앨범’ 10위에 오르는 등 총 5개 앨범차트 상위권에 올라 존재감을 빛냈다.

타이틀곡 ‘XO (Only If You Say Yes)’도 빌보드 송차트에서 호성적을 거두었다. 이 곡은 ‘글로벌(미국 제외)’와 ‘글로벌 200’에 각각 53위, 84위로 차트인했다. 이는 두 차트에 이름을 올린 엔하이픈의 노래 중 가장 높은 순위다. 이 곡은 ‘월드 디지털 송 세일즈’에서는 2위에 올랐다.

‘ROMANCE : UNTOLD’는 나를 더 나은 사람으로 만들어주는 ‘너’에게 충성을 다하는 소년의 이야기를 담았다. ‘XO (Only If You Say Yes)’는 로맨틱한 가사와 설렘을 안기는 퍼포먼스로 엔하이픈의 달콤한 변신을 보여줘 글로벌 팬들의 호응을 얻고 있다.

한편 엔하이픈은 오는 27일 미국 LA에서 열리는 ‘KCON LA 2024’에 출연해 현지 팬들과 만난다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]