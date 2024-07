[현장] 엔하이픈 “정규 2집 선주문량 220만장 돌파, 멤버 모두 깜짝 놀랐다”

11일 엔하이픈이 서울 올릭핌공원 핸드볼경기장에서 열린 정규 2집 쇼케이스에서 시그니처 포즈를 취하고 있다. 사진=빌리프랩 제공

엔하이픈이 감격적인 정규 2집 선주문량 220만장 돌파 소감을 전했다.

11일 엔하이픈은 12일 오후 1시 정규 2집 ‘ROMANCE : UNTOLD’ 발매를 앞두고 서울 올림픽공원 올림픽 핸드볼경기장에서 쇼케이스를 진행했다. 이날 정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키 멤버 전원이 참석해 다양한 이야기를 전했다.

이번 신보는 2년 9개월 만에 발매하는 정규 앨범으로 새로운 챕터의 시작을 알린다. 그간 다크하고, 초자연적인 무드를 담은 앨범 스토리로 음악팬들의 마음을 사로잡은 엔하이픈은 강렬하면서도 달콤한 입체적인 매력을 예고했다.

타이틀곡 ‘XO(Only IF You Yes)’를 비롯해 ‘Moonstruk’, ‘Your Eyes Only’, ‘Hundred Broken Hearts’, ‘Brought The Heat Back’, ‘Parnormal’, ‘Royalty’, ‘Highway 1009’, ‘XO’ 영어 버전, Highway 1009’ 내레이션 버전까지 총 9곡이 수록됐다.

특히 7명 전원 작사, 작곡에 참여해 음악적 성장은 물론 아티스트로서 진정성을 엿볼 수 있다. 첫 팬송 ‘Highway 1009’에 전원 작사를 통해 엔진(팬덤명)에 대한 진솔한 마음을 담았으며, 희승은 프로듀싱에도 참여했으며, 정원은 ‘Hundred Broken Hearts’ 탑라인을 썼다.

타이틀곡 ‘XO’는 이번 앨범의 서사를 관통하는 노래로, ‘네가 허락해준다면 모든 것을 뛰어넘어 내가 가진 힘을 최대한 활용해 너의 바람을 이뤄주겠다’는 소년의 의지를 담고 있다. ‘XO’는 반대 혹은 승락을 표현하는 표시이자, 말 대신 해줄 수 있는 입맞춤(X)와 포옹(O)의 의미를 내포한다.

후렴구의 리드미컬한 사운드와 귀에 꽃히는 신스 멜로디 라인이 인상적이다. 연인을 위하는 소년의 마음을 풀어낸 노랫말 또한 눈길을 끈다. 엔하이픈의 고당도 세레나데로 달콤함을 더한 것이 특징이다.

퍼포먼스 역시 콘셉츄얼에서 벗어나 로맨스에 중점을 뒀다. 쿨, 큐티, 섹시 등 모든 매력을 느낄 수 있는 춤으로 ‘XO’ 가사를 형상화 한 포인트 동작과 엇박자의 스텝도 챌린지 열풍을 노린다. 2절에는 역동적인 댄스와 유닛 안무로 개성까지 부각시켰다.

특히 이날 쇼케이스에 앞서 선주문량 220만 장을 돌파했다는 희소식이 들려왔다. 이는 데뷔 이래 가장 많은 수치다. 엔하이픈은 “멤버 모두 깜짝 놀랐다. 컴백 직전에 좋은 소식을 들려드릴 수 있어 너무 기쁘다. 더욱 열심히 활동을 할 수 있는 계기가 될 것 같다”며 “이번에 콘셉트가 너무 잘 나왔다. 기대 이상의 앨범”이라고 감격적인 소감과 자신감을 내비쳤다.

이어 “이번 앨범은 팬의 사랑으로 성장한 엔하이픈과 엔진(팬덤명)을 표현할 수 있을 것 같다. 팬송 ‘Highway 1009’ 가사를 쓸 때, 오직 엔진만을 위해 썼다. 평소에 쑥쓰러워서 하지 못한 말도 도로를 달리는 상상을 하면서 썼더니 잘 나왔다”고 애정을 드러냈다.

멤버들은 이번 앨범의 최애곡으로 니키와 제이크는 ‘Brought The Heat Back’, 성훈은 ‘Moonstruck’, 희승과 정원은 ‘Parnormal’, 선우와 제이는 ‘Hundred Broken Hearts’를 꼽았다.

특히 올 여름 치열한 보이그룹 컴백 대전 속에서 엔하이픈은 “부담감 보다는 오히려 더 기대했다. 저희만의 로맨스 색깔과 새로운 모습으로 많이 보여드릴 수 있을 것 같다. 다양한 콘텐츠를 바탕으로 한 탄탄한 앨범”이라고 자신하면서 “타이틀곡 뿐만아니라 다 좋다. 많이 들어주셨으면 좋겠다”라고 바람을 전했다.

한편 엔하이픈의 정규 2집 ‘ROMANCE : UNTOLD’은 12일 오후 1시 전 세계에 동시 공개 후 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.

현정민 기자

