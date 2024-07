배우 한효주가 디즈니 플러스 ‘무빙’ 배우들에 애정을 드러냈다.

8일 한효주는 자신의 SNS를 통해 “다들 보고싶네! Hope see you soon guys! “MOVING””라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 ‘무빙’에 출연했던 배우 조인성, 김성균, 이정하, 고윤정 등의 모습이 담겼다. 동료 배우들의 사진을 공유하며 ‘무빙’에 대한 애정을 드러내는 한효주의 모습이 시선을 모은다.

이를 본 배우 고윤정은 “어머님 보고싶어요…”라고 댓글 달았고, 한지민·정채연 등 많은 동료 연예인들이 ‘보고 싶다’라며 반응을 보였다.

한편, ‘무빙’은 초능력을 숨긴 채 현재를 살아가는 아이들과 과거의 아픈 비밀을 숨긴 채 살아온 부모들이 시대와 세대를 넘어 닥치는 거대한 위험에 함께 맞서는 초능력 휴먼 액션 시리즈다.

