스타쉽, 내년 보이그룹 론칭…'2025 뉴키즈 온 더 스타쉽' 공개 오디션 개최

스타쉽엔터테인먼트(이하 스타쉽)가 보이 그룹 론칭을 위한 공개 오디션을 실시한다.

케이윌(K.will), 몬스타엑스(MONSTA X), 우주소녀(WJSN), 정세운, 크래비티(CRAVITY), 아이브(IVE) 등 글로벌 인기 아티스트가 소속된 스타쉽은 오디션 '2025 뉴키즈 온 더 스타쉽(2025 New Kids On The STARSHIP)'을 개최한다.

'2025 뉴키즈 온 더 스타쉽'은 스타쉽의 새로운 보이 그룹 론칭을 위한 오디션으로 '새로운 시대, 새로운 세대에 걸맞은 새로운 아이들을 찾는다'는 주제 아래, 2003~2010년 출생한 남자라면 전 세계 누구나 지원 가능하다.

접수 기간은 7월 8일(월)부터 7월 24일(수)까지이며, 1차 온라인 오디션 접수는 자기소개 영상과 함께 지원 분야 보컬, 랩, 댄스, 연기 중 1개 이상의 영상 첨부가 필수이다. 2차 오프라인 현장 오디션은 1차 합격자에 한해 상세 일정과 장소를 개별 통보할 예정이다.

특히 이번 오디션은 2025년 데뷔를 목표로 5세대 보이 그룹 대전에 참여할 스타쉽의 새 보이 그룹 오디션이라는 점에서 눈길을 끌고 있다. 최종 합격자에게는 스타쉽 역사상 가장 빠른 데뷔의 기회가 주어진다.

2025년 데뷔의 기회가 주어지는 오디션인 만큼 아티스트로서의 잠재력을 가지고 있는 매력과 끼를 가지고 있는 참가자들의 열띤 참여가 이어질 것으로 기대가 모아지고 있다.

한편, '2025 뉴키즈 온 더 스타쉽' 오디션과 관련한 자세한 사항은 스타쉽 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]