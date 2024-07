빌보드가 선정한 상반기 K-POP 20곡…규빈 ‘Really Like You’

신곡 'Satellite'로 컴백한 규빈이 글로벌 K-POP 시장에서 심상치 않은 반응을 보이고 있다.

소속사 라이브웍스컴퍼니 측은 지난 5일 빌보드, CNN, 롤링스톤즈, 버라이어티 등 미국을 대표하는 매체에서 K-POP에 대한 평론을 기고하는 미국 최고의 K-POP 칼럼니스트인 '제프 벤자민'이 미국 음악 전문 매체 빌보드(Billboard)를 통해 선정한 2024년 상반기 최고의 K-POP 20곡에 규빈의 'Really Like You'가 이름을 올렸다고 전했다.

제프 벤자민은 2024년 상반기 최고의 K-POP 20곡 중 규빈의 'Really Like You'를 15위로 선정했으며 그 이유로는 "떠오르는 K-POP 솔로 아티스트 규빈의 환상적인 데뷔 앨범은 왜 그녀를 주목해야 하는지를 증명했다"라며 "그레이시 에이브럼스와 사브리나 카펜터와 같이 최근에 큰 주목을 받고 있는 팝스타들이 떠오르는 아티스트이다"라는 말을 남겼다.

규빈과 함께 제프 벤자민은 후이, 에스파, 투어스, 뉴진스, 라이즈, 아일릿, 비비, 악동뮤지션, (여자)아이들, 지코 등 K-POP을 대표하는 아티스트들의 곡을 2024년 상반기 최고의 K-POP 20곡의 주인공으로 선정했다.

규빈의 정식 데뷔곡 'Really Like You'는 신인으로서는 이례적으로 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이의 월간 리스너 100만을 돌파하는 기염을 토한 것은 물론 빌보드 재팬 'Heatseekers Songs' 차트에서 1위에 이름을 올리는 등 뚜렷한 성과를 내고 있어 글로벌 시장에서 솔로 아티스트로의 경쟁력을 입증하고 있다.

뿐만 아니라 규빈의 'Really Liek You'는 현재에도 인스타그램 릴스, 유튜브 쇼츠, 틱톡 등 전 세계 인구가 이용하는 대표 플랫폼에서 수많은 동영상의 음원으로 활용되고 있으며, 이와 함께 최근 발표한 신곡 'Satellite', '낙서(Feat. 원슈타인)', 'Start To Shine(Feat. 다이나믹 듀오 개코)', Specail(Duet With 넬 김종완)이 국내외 K-POP 팬들의 뜨거운 사랑을 받고 있다.

한편, 미국 빌보드가 주목하는 아티스트 규빈은 신곡 'Satellite' 음악방송 활동을 계속해서 이어가며, 대만 최대 페스티벌 ‘S20 타이완’과 일본 ‘간사이 컬렉션‘ 무대에 서며 해외 진출을 본격화할 예정이다.

