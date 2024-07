나영석 ‘서진이네2’ 피한 김태호 ‘가브리엘’…3회만에 편성 변경 ‘강수’

JTBC 'My name is 가브리엘'이 편성 시간을 바꾼다.

오는 5일(금) 밤 10시 30분 방송되는 'My name is 가브리엘(연출 김태호 이태경, 작가 조미현, 이하 마이 네임 이즈 가브리엘)' 3회에서는 솜땀 판매를 시작하는 우티 명수의 이야기와 루리 보검의 버스킹 도전기가 펼쳐진다. 이날 방송부터는 시간대를 옮겨 금요일 오후 10시 30분 시청자들을 찾아간다. 2회까지는 오후 8시 50분 방송됐다.

지난달 28일 방송한 ‘My name is 가브리엘’ 2회는 시청률 1.1%(닐슨코리아 전국 유료가구 기준)에 그쳤으나, tvN ‘서진이네2’ 1회는 6.9%를 기록한 바 있다. 김태호 PD의 신작이라는 점에서 기대를 모았지만 1·2회 모두 시청률 1%대를 기록해 다소 아쉬운 성적을 남기고 있는 셈.

이날 방송에서 태국 치앙마이에서 솜땀 장수 우티의 삶을 살게 된 박명수는 파란만장했던 장보기 끝에 본격 장사 준비에 돌입한다. 박명수는 재료 손질부터 한 뒤 솜땀 만들기에 돌입하지만 솜땀 장인의 길은 쉽지 않다. 이에 MC 데프콘이 무엇이든 잘하는 박보검과 비교하자 박명수는 "넌 왜 나한테 편견을 갖는 거야"라고 결국 폭발, 현장을 초토화시킨다.

솜땀 장수 우티의 장사 스폿은 치앙마이 3대 사원인 '왓 프라싱' 앞 상점가다. 우티 명수는 알바생 '쑤'의 지원 사격 속에 호기롭게 솜땀 판매를 시작하지만 텅 비어있는 거리를 보고 당황한다. 손님은 없고 45도까지 오른 충격적인 태국 더위에 박명수는 '금쪽이' 면모를 드러내며 웃음을 자아낸다.

그럼에도 박명수는 솜땀을 팔기 위해 적극적으로 거리 홍보까지 나서며 장사에 진심인 모습을 보인다고 해 그의 활약에 궁금증이 쏠린다. 과연 50그릇을 목표로 한 우티 명수의 하루가 어떻게 될지 호기심을 더하고 있다.

한편, 아일랜드 더블린으로 향한 박보검은 '램파츠' 합창단 단장 루리로 사는 마지막 날을 보낸다. 아일랜드 최대 기념일인 성 패트릭 데이에 대망의 버스킹 공연을 앞둔 루리 보검은 공연 당일 갑자기 내리기 시작하는 비에 걱정을 감추지 못한다. 과연 빗속에서 버스킹 진행이 가능할지, 3일간 준비한 루리 보검의 공연에 시청자들의 관심이 치솟고 있다.

JTBC '마이 네임 이즈 가브리엘'은 아무도 나를 모르는 곳에서 세계 80억 인구 중 한 명의 이름으로 72시간 동안 '실제 그 사람의 삶'을 살아가는 관찰 리얼리티로, 오는 5일(금) 방송되는 3회부터 시간대를 옮겨 금요일 밤 10시 30분 시청자들을 찾는다.

