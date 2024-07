아이브 장원영이 숨막히는 금발 미모를 과시했다.

사진=장원영 인스타그램

1일 장원영은 자신의 SNS에 “You make me feel like the universe is mine”라고 적으며 영상을 공개했다. 영상 속 장원영은 아름다운 금발 미모를 뽐내며 시선을 사로잡았다.

국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다.

한편, 장원영이 소속된 아이브는 8월 미국 ‘롤라팔루자 시카고(Lollapalooza Chicago)’, 일본 ‘서머소닉 2024(SUMMER SONIC 2024)’ 등 글로벌 음악 페스티벌에 참여하는 것은 물론, 9월 4~5일 양일간 일본 도쿄돔에서 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 해브(SHOW WHAT I HAVE)’ 앙코르 공연을 펼쳐 글로벌 행보에 박차를 가한다.

정다연 온라인 기자

