박명수 “김태호 PD, ‘무도’→‘가브리엘’ 재회…기뻤다”

방송인 박명수가 김태호 PD와 재회한 맞춘 소감을 전했다.

20일 서울 마포구 월드컵북로 스탠포드호텔코리아에서는 JTBC 신규 예능 ‘My name is 가브리엘’의 제작발표회가 열렸다.

이날 박명수는 “김태호 PD와 ‘무한도전’ 이후에 오랜만에 함께 하게 돼 기뻤다”라고 인사했다. 이어 “타인의 삶이라는 게 ‘무한도전’ 예전에 할 때 기획 특집으로 했던 기억이 난다. 정형외과 의사의 삶을 살았던 기억이 나고 그때 아팠던 친구가 완쾌가 되어서 잘 지내는 모습을 보고 너무 기뻤다”라고 설명했다.

김태호 PD는 “’무한도전’ 특집이었던 ‘타인의 삶’의 정통성을 이어가고 싶어서 박명수 씨를 섭외했다”며 “그떄와 지금이나 기획 의도를 전혀 모르고 출연하셨다. 그 지점이 자연스럽게 녹아서 기획 의도와도 잘 맞았다”고 평가했다. 박명수는 ‘가브리엘’ 촬영 당시 “힘들었다. 욕이 나올 정도였다”고 장난스럽게 말해 웃음을 불러일으켰다.

한편, 박명수·홍진경·엄혜란·지창욱·박보검·가비·덱스가 출연하는 ‘My name is 가브리엘’은 21일 금요일 오후 8시 50분에 첫 방송된다. ‘My name is 가브리엘’은 아무도 나를 모르는 곳에서 세계 80억 인구 중 한 명의 이름으로 72시간 동안 ‘실제 그 사람의 삶’을 살아가는 리얼리티 프로그램이다.

박민지 온라인 기자

