고디바, 세븐틴 정한X원우 1st Single Album ‘THIS MAN’과 특별한 만남 ‘THIS MAN 에디션’ 초콜릿 출시

글로벌 K-팝 그룹 세븐틴의 새 유닛 정한X원우의 1st Single Album ‘THIS MAN’과 프리미엄 초콜릿 브랜드 고디바(GODIVA)가 만나 한정판 ‘THIS MAN 에디션’을 출시한다고 20일 밝혔다.

업체에 따르면 고디바의 ‘THIS MAN 에디션’은 세븐틴 멤버 정한과 원우가 직접 먹어보고 선택한 고디바 초콜릿으로 구성된 ‘THIS MAN 어쏘트먼트’ 3종과 앨범 디자인을 반영한 스페셜패키지의 지큐브 초콜릿 & 비스킷으로 이루어져 있고 한정판으로 제작, 소장가치를 더욱 높였다. ‘THIS MAN 에디션’은 2024년 6월 27일 목요일부터 고디바 전국 매장, 고디바 공식 홈페이지에서 판매될 예정이다.

고디바는 ‘THIS MAN 에디션’의 출시를 기념하여 일부 매장(광화문점, 삼성타운점, 현대서울점)을 특별하게 장식할 예정이며, 특히 고디바의 프리미엄 카페 '스테이지 바이 고디바' 는 매장 전체를 ‘THIS MAN’ 앨범 컨셉으로 꾸며 볼거리와 함께 한정 디저트를 추가로 선보인다.

고디바 전국 매장에서는 ‘THIS MAN 에디션’에서 영감을 받은 디저트 메뉴 3종(THIS MAN 블랙 레몬 에이드, THIS MAN 쿠키 초콜렉사, THIS MAN 초콜릿 쿠키 소프트 아이스크림)을 만나볼 수 있다. 특히 '스테이지 바이 고디바'에서는 THIS MAN 초콜릿 롤 케이크, THIS MAN 블랙 티슈브레드 등이 일 한정수량으로 프로모션 기간 내 판매될 예정이다.

또한 증정 프로모션도 진행한다. 고디바 전국 매장 및 스테이지 바이 고디바에서 ‘THIS MAN 에디션’을 포함 구매 시 고디바 콜드컵을 비롯한 다양한 증정품을 제공한다. 자세한 내용은 고디바 인스타그램을 통해 확인할 수 있다. 프로모션 기간 내 증정되는 증정품은 한정 수량으로 준비되어 있어 조기 마감될 수 있다.

고디바 측은 “무더운 여름, 삭막한 도시에서 살아가는 이들에게 초콜릿처럼 달콤하고 환상적인 순간을 선물하기 위해 이번 한정판 에디션을 준비했다”며 “‘THIS MAN 에디션’과 함께 올 여름 신비롭고 색다른 순간을 경험할 것으로 기대한다”고 전했다.

