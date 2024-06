DAY6 영케이, 1년 만에 KBS 쿨FM '데이식스의 키스 더 라디오' DJ 하차

DAY6(데이식스) Young K(영케이)가 KBS 쿨FM ‘데이식스의 키스 더 라디오'에서 하차한다.

Young K는 2020년 11월부터 2021년 10월까지 'DAY6의 키스 더 라디오’ DJ를 맡아 심야 라디오 진행자로서 활약했다. 입대로 인해 아쉬운 작별 인사를 건넸던 그는 제대 후인 2023년 6월 19일 '데이식스의 키스 더 라디오' DJ로 복귀해 프로그램을 이끌었다.

1년간 심야 라디오를 진행하며 청취자들과 함께 따스한 추억을 만든 Young K는 6월의 마지막 밤 작별 인사를 건넨다. '데이식스의 키스 더 라디오'는 오는 6월 28일 마지막 생방송을 진행하고 30일에는 녹음 방송으로 마무리한다.

DAY6 Young K는 '예뻤어', '한 페이지가 될 수 있게', 'Zombie'(좀비) 등 그룹 대표곡의 작사, 작곡에 참여해 '믿고 듣는 데이식스'의 매력을 쌓았다. 2020년 8월 원필, 도운과 함께 선보인 DAY6 첫 유닛 DAY6 (Even of Day)(데이식스 (이븐 오브 데이)) 앨범에서도 크레디트를 가득 수놓은데 이어 2021년 9월 솔로 데뷔 앨범 'Eternal'(이터널)과 2023년 9월 정규 1집 'Letters with notes'(레터스 위드 노트)로 싱어송라이터의 자질을 드러냈다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

