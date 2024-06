캔디샵, 3개월 만에 초고속 컴백…오늘(12일) 미니 2집 'Girls Don't Cry' 발매

'브레이브 걸그룹' 캔디샵(Candy Shop)이 각기 다른 매력의 서머송으로 'Z세대 핫플'을 더욱 뜨겁게 달군다.

캔디샵(소람, 수이, 사랑, 줄리아)은 오늘(12일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 2집 'Girls Don't Cry(걸스 돈 크라이)'를 발매한다. 데뷔 앨범 'Hashtag#(해시태그)' 발표 이후 약 3개월 만의 컴백으로, 캔디샵은 더블 타이틀곡을 내세워 음악적 성장을 증명한다는 각오다.

첫 번째 타이틀곡 'Don't Cry(돈 크라이)'는 힘든 상황에 있는 이들에게 위안과 용기를 전하는 곡이다. 청량한 사운드 위로 힘겨운 상황을 딛고 함께 반짝이는 여름날을 만들어가자는 따뜻한 메시지가 담겼다.

두 번째 타이틀곡 'Tumbler (Hot & Cold)(텀블러 (핫 & 콜드))'는 시간의 흐름에 따라 변화하는 사랑의 온도차를 다룬 곡으로, 경쾌한 신스 사운드를 기반으로 캔디샵의 새로운 음악적 스타일을 만나볼 수 있다. 수많은 걸그룹의 흥행 신화를 이끈 '히트 메이커' 용감한형제가 두 곡의 프로듀싱에 모두 참여, 캔디샵표 서머송 탄생을 예고한다.

특히, 'Don't Cry'의 뮤직비디오는 지난 7일 캔디샵 공식 유튜브 채널을 통해 선공개된 가운데, 네 멤버가 함께 어려움을 이겨내며 즐거운 추억을 쌓아가는 모습이 담겼다. 한 편의 청춘 영화 같은 영상미 속에 학교 폭력 등의 사회적 이슈를 담아내며 곡에 담긴 희망의 메시지를 더욱 극적으로 전달했다.

이외에도 신보에는 캔디샵만의 생동감 넘치는 음악 세계로 리스너들을 초대하는 'Welcome To My World(웰컴 투 마이 월드)', 동명의 데뷔곡을 시티팝 장르로 편곡해 감성의 깊이를 더한 'Good Girl (Remix)(굿 걸 (리믹스))' 등 총 4곡이 수록된다.

캔디샵은 Z세대와 공감대를 형성할 수 있는 음악과 노랫말로 'Z세대 핫플' 면모를 공고히 한다. 이들은 새 멤버 줄리아를 영입하며 한층 업그레이드된 팀 시너지를 선보인다는 포부다. 눈부신 비주얼 케미 속에 네 멤버는 신보 'Girls Don't Cry'를 통해 또 한 뼘 성장한 음악과 퍼포먼스를 보여줄 예정이다.

한편, 캔디샵의 미니 2집 'Girls Don't Cry'는 오늘(12일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

