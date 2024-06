에이티즈, 美 ‘켈리 클락슨 쇼’ 출연…눈 뗄 수 없는 ‘표정 연기’

에이티즈(ATEEZ)가 '켈리 클락슨 쇼(The Kelly Clarkson Show)'에 출연해 강렬한 임팩트를 남겼다.

에이티즈가 지난 10일(현지 시간) 미국 NBC '켈리 클락슨 쇼'에 출연해 최근 발매한 미니 10집 '골든 아워 : 파트 1(GOLDEN HOUR : Part.1)의 타이틀곡 '워크(WORK)' 무대를 선보였다.

앞서 에이티즈가 '켈리 클락슨 쇼'에 출연한다는 소식을 전하자 온라인에서는 폭발적인 반응이 이어진 바 있다. 특히, 해당 프로그램은 미국 최고 권위의 TV 시상식인 에미상(Emmy Awards)을 수차례 수상할 만큼 뜨거운 인기를 얻고 있어 전 세계 팬들의 기대감을 끌어올렸다.

이날 세련된 비주얼로 보는 이들을 단숨에 매료시킨 에이티즈는 타이틀곡 '워크' 가사에 걸맞은 적재적소의 표정 연기로 '무대 장인'다운 노련미를 뽐냈으며, 흠잡을 데 없는 가창력을 자랑하며 강렬한 임팩트를 남겼다. 더불어 제스처부터 안무 구성까지 디테일하게 완성된 퍼포먼스를 펼치며 에이티즈만의 정체성을 다시 한번 각인시켰다.

에이티즈의 미니 10집 '골든 아워 : 파트 1'은 발매 이후 한터차트 실시간 및 주간 피지컬 앨범 차트, 서클 주간 및 월간 앨범 차트, 벅스 데일리 앨범 차트, 일본 오리콘 데일리 및 주간 앨범 차트는 물론, 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트와 유러피안 아이튠즈 앨범 차트에서 모두 1위를 휩쓸며 '월드 클래스' 면모를 과시했다.

특히, 이번 신보는 미국 빌보드의 메인 차트인 '빌보드 200'에서 2위를 차지, 에이티즈는 네 앨범 연속으로 해당 차트의 TOP 3에 이름을 올리며 눈길을 끌었으며, 영국 '오피셜 앨범 차트' 4위를 비롯해 벨기에 울트라톱(Ultratop) '왈로니아' 앨범 차트 3위, 프랑스음반협회(SNEP) '톱 앨범' 차트 4위, 독일 공식 음악 차트(Offizielle Deutsche Charts) '톱 100 앨범' 6위 등 각종 글로벌 음악 차트에서 남다른 두각을 드러내며 광범위한 인기를 증명했다.

한편 에이티즈는 해외 유명 음악 페스티벌 '마와진(MAWAZINE)', '서머 소닉 2024(SUMMER SONIC 2024)'는 물론, 2024 북미투어 '투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워(TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER)' 등을 통해 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

