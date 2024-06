주니(JUNNY), 타이틀곡 'RUSH'로 컴백…바비·쏠·따마 지원사격

떠오르는 대세 아티스트 주니(JUNNY)가 새로운 타이틀곡 'RUSH'로 컴백한다.

주니(JUNNY)는 5일과 6일 공식 SNS를 통해 새 EP 'dopamine'(도파민)의 트랙리스트와 하이라이트 메들리를 연이어 공개하며 컴백 기대감을 끌어올리고 있다.

공개된 트랙리스트에 따르면, 이번 앨범에는 타이틀곡 'RUSH (ft. BOBBY)'(러시)를 비롯해 'Here We Go Again'(히어 위 고 어게인), 'TASTE'(테이스트), 'Complications (ft. SOLE)'(컴플리케이션즈)', 'Daylight'(데이라이트), 'figure 8'(피규어 에잇)까지 총 6곡이 수록됐다.

주니(JUNNY)가 6곡 전곡의 작사, 작곡 및 전체 프로듀싱을 맡았고, 바비(BOBBY), 쏠(SOLE), 따마(THAMA) 등 국내 힙합·R&B∙Soul 씬을 이끌어가는 젊은 아티스트들이 피처링과 작곡진으로 참여하며 한층 트렌디한 음반을 완성했다.

이 가운데 타이틀곡 'RUSH'는 정식 발매에 앞서 2만 여명이 운집한 대구 계명대학교 축제 무대에서 처음으로 공개돼 일찌감치 뜨거운 반응을 얻고 있다. 당시 주니(JUNNY)는 혼자서도 무대를 꽉 채우는 에너지로 대학생 청춘들과 교감했다. 특히 'RUSH'의 첫 무대였음에도 불구하고 현장 관객들이 ‘주니'를 연호하는 진풍경이 연출되는 등 시선을 모았다.

'dopamine'은 주니(JUNNY)가 앨범 단위로는 약 2년 만에 발매하는 신보로, 주니(JUNNY)가 느껴온 도파민의 형태를 6곡 안에 다양하게 녹여냈다. 도파민과 스트레스 사이에 둘은 어디에서 왔으며 어떤 모습을 하고 있는지 주니만의 시선으로 바라보는 것이 이번 앨범의 감상포인트가 될 전망이다.

한편, 주니(JUNNY)는 트렌디한 감각의 음악으로 가요계 안팎에서 주목받고 있는 올라운드 뮤지션이다. 다이나믹 듀오, 아이유, NCT 등 각 장르의 헤드라이너들과 협업하면서 실력을 인정받고 입소문을 타고 있다. 특히 지난해 발매한 'INVITATION (Feat. 개코)'(인비테이션)은 틱톡 등 숏폼 챌린지로 화제를 모았으며, 미국 유력 힙합 매거진 더소스로부터 '2023년 가장 천재적인 K-POP 앨범' 3위로 선정되기도 했다.

주니(JUNNY)의 새 EP 'dopamine'은 오는 13일 오후 6시 국내외 전 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 이어 오늘(7일) 오후 2시 피지컬 앨범의 예약 판매를 시작한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

