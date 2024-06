‘컴백 D-7’ 트와이스 나연, ‘서머퀸’ 귀환 예고…하이라이트 미리 들어보니

트와이스 나연이 미니 2집 하이라이트 메들리를 공개하고 전에 없던 '서머퀸' 귀환을 예고했다.

나연은 14일 두 번째 미니 앨범 'NA'와 타이틀곡 'ABCD'(에이비씨디)를 발매한다. 컴백을 일주일 앞둔 7일 0시 공식 SNS 채널에 신보 전곡 음원을 미리 만나보는 하이라이트 메들리 'NAYEON "NA" Album Sneak Peek'(나연 "나" 앨범 스니크 피크)를 게재하고 열기를 높였다.

영상에는 타이틀곡 'ABCD'를 비롯해 'Butterflies'(버터플라이즈), 'Heaven (Feat. Sam Kim)'(헤븐), 'Magic (Feat. 쥴리 of KISS OF LIFE)'(매직), 'HalliGalli (Prod. by 이찬혁 of AKMU)'(할리갈리), 'Something'(썸씽), 'Count It'(카운트 잇)까지 총 7곡의 하이라이트 음원이 담겼다.

타이틀곡 'ABCD'는 'A부터 Z까지 내 타입인 상대를 향해 사랑에 대해 하나부터 열까지 알려주고 유혹하겠다'는 메시지의 노래로, 나연의 과감하고 색다른 시도가 돋보인다. 힘 있는 리듬 위에 힙합과 현대적인 요소를 가미했고 "Hey listen to me now A you're gonna B my babe Everytime you C me 빠져 Deeper deeper babe Hey listen to me now ABCD 반복해 How to fall in love 가르쳐 줄게"와 같이 알파벳을 활용한 가사가 감상 포인트로 자리하며 올여름 무더위를 시원하게 털어버릴 新 서머송을 예고하고 있다.

릭 브릿지스(Rick Bridges)와 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이 작사, 빅히트 뮤직 전속 프로듀서 피독(Pdogg) 등이 작곡 및 편곡에 참여했다. 2000년대 초반 팝 디바들을 떠올리게 하는 무드에 힙합, 현대적인 요소를 가미했고 알파벳을 활용한 가사와 긴장감 넘치는 편곡 변화가 감상 포인트로 자리한다.

하이라이트 메들리를 통해 처음 베일을 벗은 수록곡들도 음악팬들의 기대감을 채운다. 싱어송라이터 샘김(Sam Kim)이 작사, 작곡 및 피처링한 3번 트랙 'Heaven (Feat. Sam Kim)', 실력파 걸그룹 키스 오브 라이프(KISS OF LIFE) 멤버 쥴리가 피처링한 4번 트랙 'Magic (Feat. 쥴리 of KISS OF LIFE)', 악뮤(AKMU) 이찬혁이 작사 및 작곡한 5번 트랙 'HalliGalli (Prod. by 이찬혁 of AKMU)', 싱어송라이터 쏠(SOLE)이 작사한 7번 트랙 'Count It' 등 'K팝 솔로 퀸' 나연과 실력파 아티스트들의 특급 케미스트리가 음악적 즐거움을 선사한다.

트와이스와 호흡을 맞춘 바 있는 진저브레드(Gingerbread)가 크레디트에 이름을 올린 2번 트랙 'Butterflies'는 피어나는 순수한 감정들을 춤을 추듯 표현해 설렘을 전하고, 다수 K팝 아티스트 곡에 참여한 샘 클렘프너(Sam Klempner)가 힘을 보탠 6번 트랙 'Something'은 상대에게 조금 더 새롭고 특별한 무언가를 바라는 마음이 녹아있다.

나연은 2년 전과는 또 다른 새롭고도 한층 업그레이드된 모습을 보여줄 예정이다. 'POP!'이 '글로벌 정상 걸그룹' 트와이스의 에너지 주축을 담당하는 나연 특유의 상큼하고 톡톡 튀는 매력을 극대화했다면 신곡 'ABCD'는 춤, 노래, 비주얼 다 되는 매력 부자 나연의 새 포인트를 조명한다.

나연의 '나'이자 "오로지 나!"라는 뜻으로 솔로 아티스트 나연을 보여줄 신보 'NA'와 타이틀곡 'ABCD'는 오는 14일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 정식 발매된다. 컴백 하루 전인 13일 오후 8시에는 오프라인 프리미어 이벤트를 개최하고 팬들과 만난다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

