방탄소년단, 아미와 추억 여행 떠난다…8일부터 ‘2024 방방콘’ 공개

방탄소년단이 ‘2024 방방콘’을 통해 지난 공연을 함께 돌아보는 시간을 갖는다.

방탄소년단은 4일 정오(이하 한국시간) 팀 공식 SNS에 ‘방에서 즐기는 방탄소년단 콘서트’(BTS ONLINE CONCERT WEEKEND, 이하 ‘2024 방방콘’)의 메인 포스터를 게재했다. ‘방방콘’은 방탄소년단의 기존 공연 실황을 무료로 관람할 수 있는 축제다.

공개된 포스터에 따르면, ‘2024 방방콘’은 ‘2014 BTS LIVE TRILOGY EPISODE II THE RED BULLET’, ‘2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL’, ‘2019 BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF ‘THE FINAL’’ 등 총 3개 공연으로 구성됐다.

2014년 서울 예스24 라이브홀(구 악스홀)에서 열린 ‘BTS LIVE TRILOGY EPISODE II THE RED BULLET’은 방탄소년단이 데뷔 후 1년 4개월만에 처음으로 개최한 단독 콘서트다. 방탄소년단은 당시 총 3일간 5000여 명의 관객들과 만났고 ‘No More Dream’, ‘N.O’, ‘We are bulletproof pt.1’ 등을 선보였다.

이어 2017년 서울 고척 스카이돔에서 개최된 ‘BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL’이 펼쳐진다. 방탄소년단은 ‘WINGS TOUR’를 통해 19개 도시, 40회 공연을 전부 매진시키며 총 55만 명의 관객을 동원했다. 또한 각자의 개성이 빛난 7인 7색 개인 무대를 비롯해 ‘불타오르네 (FIRE)’, ‘DNA’, ‘봄날’ 등 여러 히트곡 퍼포먼스로 팬들의 마음을 사로잡았다.

2019년 서울 잠실종합운동장 올림픽주경기장에서 열린 ‘BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF ‘THE FINAL’’은 스타디움 투어의 대미를 장식한 콘서트다. 방탄소년단은 이 투어로 총 24개 도시에서 62회 공연을 펼치며 206만여 관객과 호흡했다. 이들은 한국 가수 최초로 영국 웸블리 스타디움에서 단독 콘서트를 개최하고, 해외 가수 최초로 사우디아라비아의 스타디움에 입성해 공연 역사의 새 지평을 열었다는 평을 받았다.

2014~2019년까지 방탄소년단 공연의 발자취를 돌아볼 수 있는 역대급 콘서트들의 실황과 방탄소년단이 ARMY(아미.팬덤명)와 함께 성장하는 모습은 ‘2024 방방콘’의 주요 시청 포인트가 될 예정이다. ‘2024 방방콘’은 오는 8일 정오부터 방탄소년단의 공식 유튜브 채널 방탄TV(BANGTANTV)에서 공개된다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

