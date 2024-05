IPX(구 라인프렌즈), 라인프렌즈 스토어 강남점에서 제로베이스원 팝업 오픈

디지털 IP 엔터테인먼트 기업 IPX(구 라인프렌즈)가 31일, 그룹 ‘제로베이스원(ZEROBASEONE)’과 함께 세번째 미니앨범 ‘You had me at HELLO’ 발매 기념 팝업스토어를 라인프렌즈 스토어 강남점에 성황리에 오픈했다. 대세 그룹 답게 오픈 첫날부터 국내외 팬들의 오픈런 인파가 몰리며 화제를 모았다.

6월 9일까지 운영되는 이번 팝업은 제로베이스원의 새 앨범 ‘You had me at HELLO’ 테마로 단장, 극강의 청량미와 강렬한 태양을 형상화한 멤버들의 매력을 다채롭게 경험할 수 있도록 구현했다. 특히, 결성 1주년을 맞아 IPX와 제로베이스원이 협업해 탄생한 공식 캐릭터 ‘제로니(zeroni)’를 선보이며 특별함을 더했다. IPX의 독보적인 크리에이티브를 바탕으로 대체불가한 귀여움을 담은 ‘제로니’는 비니니, 웅니니, 하니니, 튜니니, 태니니, 리니니, 규니니, 거니니, 유니니로 구성, 제로베이스원과 글로벌 팬덤 제로즈(ZEROSE)의 연결을 상징하는 ‘Z’ 표시를 몸에 새긴 것이 특징이다.

청량한 비주얼의 멤버들로 꾸며진 파사드로 눈길을 사로잡는 이번 팝업스토어는 제로베이스원의 결성 날짜가 적혀 있는 ‘정류장’ 컨셉의 포토존, 화보 포스터 등으로 구성, 인증샷을 남기기 위한 팬들의 발길이 끝없이 이어졌다. 또한, 제로니가 그려진 티셔츠, 볼캡 등 귀여운 제품 라인업으로 구매욕구를 자극하는 것은 물론 제로베이스원 캔뱃지, 포카 홀더 키링 등도 큰 호응을 얻었다. 이번 팝업에서 선보인 제로니 및 제로베이스원 관련 다채로운 제품들은 신세계백화점 센텀시티점에서도 오는 6월 16일까지 만나볼 수 있다.

팝업을 방문한 팬들은 “이번 팝업은 'SOLAR', 'SUNSHOWER' 등 제로베이스원 신보의 무드를 엿볼 수 있는 컨셉으로 새 앨범과 완전 찰떡”, “멤버들을 똑 닮은 제로니라니…너무 귀여워서 이건 꼭 사야 해!”, “제로니를 보니 제로즈에 대한 멤버들의 애정이 느껴져서 너무 좋다” 등의 반응을 보였다.

제로베이스원은 데뷔 1년 새 전 세계 팬덤을 보유한 5세대 아이콘으로 지난해 발매된 첫번째와 두번째 미니앨범, 올해 선보인 미니 3집까지 3개 앨범 연속 ‘밀리언셀러’에 등극하며 역대 K팝 그룹의 새 역사를 쓰고 있다.

한편, IPX는 BT21, TRUZ 등에 이어 버니니(뉴진스), 미니브 미니니(아이브) 등 가장 트렌디한 K-팝 아티스트와 협업한 IP를 비롯해, 다이노탱, 모남희, 조구만, 씰룩 등 국내 유망 IP까지 아우르며 글로벌 IP 비즈니스를 전개하고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]