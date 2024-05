에이티즈, 이번엔 ‘WORK’로 전 세계에 중독성 전파한다 [SW신곡]

글로벌 대세 그룹 에이티즈가 이번엔 ‘워크(WORK)’로 강한 중독성을 전파한다.

31일 오후 1시 발표한 ‘골든 아워 : 파트 1’은 에이티즈가 새롭게 펼쳐내는 시리즈 ‘골든 아워(GOLDEN HO. UR)’의 첫 번째 앨범으로, 에이티즈가 가장 눈부시게 빛나는 순간을 담아냈다. 타이틀곡 ‘워크’를 통해 에이티즈만의 색깔과 정체성을 다시 한번 각인시킨다.

이밖에 새 시리즈의 시작을 알리는 인트로 '골든 아워(Golden Hour)'를 시작으로, 뜨거운 열기의 춤판을 연상시키는 ‘블라인드(Blind)’, 새로운 시작을 위해 나아가는 이야기를 서정적인 사운드로 그려낸 '엠티 박스(Empty Box)', 레게 베이스의 EDM 사운드가 귀를 사로잡는 '샤붐(Shaboom)', 나직이 읊조리며 반복되는 "Ringing Siren / Ringing Siren"이라는 노래 구절이 진한 여운을 남긴 '사이렌(Siren)'까지 총 6곡이 수록됐다.

‘워크’는 꿈을 현실로 이루어 가는 중. 사람들의 걱정은 찬사로, 질투는 불안으로 바꾸어 가며 그렇게 우리에게 집중하며 앞을 향해 나아가고 있다. 끊임없는 노력과 도전을 멈추지 않는 에이티즈의 모습을 직관적으로 표현한 곡. 멤버 홍중과 민기가 작사에 참여했으며, ‘Gotta WORK / Gotta make that money make purse / Gotta fur coat so I make it purr / Give ‘em whip lash when they see me earn / Gotta gotta gotta WORK’ 중독성 넘치는 후렴구와 ‘눈 뜨면 착착 준비되는 Golden plate / 이제 막 도착 LA to Tokyo / 시차에 맞게 고른 시계 Classic type / 내가 움직이면 뒤따르지 Guardians’ 등 직접적이고 솔직한 가사가 눈길을 끈다.

뮤직비디오는 미국 로스앤젤레스에서 올 로케이션으로 촬영해 이국적인 영상미를 담아냈으며, 세계적인 거장 스티븐 스필버그(Steven Spielberg) 감독과 오랜 기간 작업한 미술 감독이 참여해 완성도를 높였다. 특히 종호가 땅에 파묻혀 머리만 내놓은 채 플루트를 연주하고, 나머지 멤버들은 그런 종호를 둘러싸고 있는 오프닝부터 인상 깊다.

퍼포먼스는 저스틴 비버(Justin Bieber), 크리스 브라운(Chris Brown) 등 세계적 아티스트의 댄서이자 유명 안무가인 제이 블레이즈(J BLAZE)와 함께 작업해 또 다른 매력을 예고했으며, 그루비한 사운드에 어우러지는 감각적인 안무로 에이티즈만의 위트를 예고했다.

앞서 에이티즈는 지난해 12월 발매한 정규 2집 [THE WORLD EP.FIN : WILL]을 통해 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 1위를 석권하는가 하면 영국 '오피셜 앨범 차트' 2위를 차지하며 세계적인 양대 차트에서 커리어 하이를 달성했다. 특히 K팝 보이그룹 최초로 미국 최대 음악 페스티벌 '코첼라' 무대에 이어 일본 최대 음악 페스티벌인 ‘서머소닉’과 모로코 '마와진(MAWAZINE)' 페스티벌에 헤드라이너 라인업에 이름을 올리며 막강한 글로벌 위상을 입증하고 있. 이번 활동을 통해 또 어떤 빛나는 활약을 펼칠지 시선이 집중되고 있다.

한편 에이티즈는 오늘(31일) 오후 1시 ‘골든 아워 : 파트 1’ 발매 후 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

사진=KQ엔터테인먼트 제공

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]