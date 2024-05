임영웅, 스타디움 입성기 공개…10만 영웅시대와 함께

가수 임영웅의 눈부신 스타디움 입성기가 공개됐다.

지난 26일 유튜브 ‘임영웅’에는 ‘임영웅 첫 스타디움 입성기 'IM HERO : THE STADIUM' THE MOVIE Teaser 2024.8.28’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속에는 지난 25일과 26일 양일간 서울월드컵경기장에서 개최된 임영웅 2024 콘서트 ‘IM HERO - THE STADIUM’(아임 히어로 - 더 스타디움)의 준비 과정과 현장의 열기가 짧게 담겨 있다.

이날 콘서트에서 “영웅시대, 소리 질러”라며 인사부터 건넨 임영웅은 ‘무지개’로 오프닝 무대를 선보였고, ‘런던보이’와 ‘보금자리’, ‘계단말고 엘리베이터’ 등으로 화려하고 에너지 넘치는 무대를 이어갔다. 또한 임영웅은 신곡 ‘온기’와 ‘Home’ 무대도 최초 공개해 여운을 남겼고, 홍경희 안무단과 함께 ‘A bientot’, ‘Do or Die’, ‘HERO’ 무대를 선보이며 현장의 열기를 더했다.

약 10만 명(양일간)의 영웅시대와 함께한 임영웅의 상암 콘서트는 공연의 퀄리티는 높이면서도 잔디 훼손은 줄였다. 그라운드에는 관객이 입장하지 않았으며, 그라운드 밖으로 잔디를 침범하지 않은 4면을 두른 돌출무대를 설치했고, 국내 최초로 실시간 무대 조립에 도전해 잔디는 보호하며, 프로젝터 맵핑천을 스크린으로 활용해 색다른 미디어아트로 만족도까지 높였다.

‘IM HERO - THE STADIUM’은 극장으로 무대를 옮겨 열기를 잇는다. 영웅시대와 함께한 임영웅의 첫 스타디움 입

성기, ‘IM HERO - THE STADIUM’ THE MOVIE 티저가 대형 전광판에 펼쳐지며 1년 여 대장정의 기록이자 찬란했던 무대 위의 순간들을 영화로 만나게 됐다.

한편, 영웅시대 안에서 빛난 임영웅은 현재 ‘온기’와 ‘Home’으로 큰 사랑과 관심을 받고 있으며, 곧 공식 캐릭터인 ‘영웅이’ 피규어와 인형도 공개될 계획이다. ‘IM HERO - THE STADIUM’ THE MOVIE는 오는 8월 28일 오직 CGV를 통해 개봉된다.

