데이식스, 오피스룩 훈훈…팬미팅 ‘I Need My Day’ 기대감 UP

DAY6(데이식스)가 세 번째 공식 팬미팅 단체 티저를 공개하고 설렘 지수를 높였다.

DAY6는 오는 6월 21일~23일 사흘간 서울 잠실실내체육관에서 세 번째 공식 팬미팅 'DAY6 3RD FANMEETING 'I Need My Day''('아이 니드 마이데이')를 연다. JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 멤버 성진, Young K(영케이), 원필, 도운의 개인 티저 이미지를 선보인 데 이어 26일 0시 DAY6 단체 사진을 오픈하고 개최 열기를 고조시켰다.

사진 속 DAY6는 슈트를 차려입은 깔끔한 오피스룩을 선보여 시선을 모았다. 무대 위 악기를 든 모습과는 또 다른 매력과 함께 훈훈한 비주얼을 자랑하며 팬심을 뜨겁게 달궜다.

해당 팬미팅은 2019년 6월 'DAY6 "You Made My Day" Ep.2 'Scentographer''("유 메이드 마이데이" 에피소드 2. '센토그래퍼') 이후 약 5년 만의 공식 팬미팅으로써 팬들의 기대를 한몸에 받고 있다. 공연명 'I Need My Day'는 '일상 속 나날들에는 우리의 팬덤, 마이데이(팬덤명: My Day)가 필요하다'는 뜻을 품고 있다. 서로가 서로에게 가장 필요한 데이식스와 마이데이는 2024년 6월 잊을 수 없는 추억의 한 페이지를 쌓는다.

DAY6는 지난 3월 18일 미니 8집 'Fourever'(포에버)와 타이틀곡 'Welcome to the Show'(웰컴 투 더 쇼)를 발매했다. '예뻤어'와 '한 페이지가 될 수 있게'의 더블 역주행과 더불어 'Welcome to the Show' 역시 23일 기준 음원 사이트 멜론 일간 차트 24위를 기록하며 환영과 응원을 받고 있다.

한편 DAY6의 세 번째 공식 팬미팅 'I Need My Day'는 6월 21일부터 23일까지 사흘간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 총 3회 진행된다. 팬미팅 티켓은 YES24(예스24)에서 예매 가능하며 5월 27일 오후 8시 팬클럽 마이데이 4기 대상 선예매, 28일 오후 8시 일반 예매가 오픈된다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

