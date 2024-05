트와이스 나연, 내추럴한 미니 2집 'NA' 포토…예쁨이 한도초과

트와이스 나연이 본연의 내추럴한 매력을 한껏 살린 비주얼 포토를 공개하고 컴백 기대감을 끌어올렸다.

나연은 6월 14일 미니 2집 'NA'(나)와 타이틀곡 'ABCD'(에이비씨디)를 발매한다. 이에 JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 공식 SNS 채널에 신보 티징 콘텐츠를 순차 공개하고 열기를 달구고 있다. 펑키 앤 러블리, 쿨 앤 와일드 등 카멜레온 같은 콘셉트 소화력을 발휘하고 있는 나연이 이번에는 자연스러운 분위기 속 고유 매력을 발산해 시선을 붙잡았다.

공개된 사진에서 나연은 흰 티에 청바지를 매치해 청순하고 맑은 에너지를 빚어냈다. 특별한 무언가를 더하지 않아도 존재만으로도 빛을 발하는 '본투비 스타' 면모가 돋보인다. 따뜻한 햇살을 받으며 카메라 앞에 선 나연이 러프한 분위기의 배경과 상반되는 심플한 모습으로 팬심을 끌어당겼다.

'NA'는 나연이 솔로 아티스트로서 약 2년 만에 선보이는 신작이다. 2022년 6월 발매해 미국 빌보드 '빌보드 200' 7위, 국내 각종 온라인 음원사이트 최상위권 인기몰이에 성공한 미니 1집 'IM NAYEON'(아이엠 나연)과 타이틀곡 'POP!'(팝!)의 기세를 이을 작품으로 국내외 K팝 팬들과 대중의 기대를 한몸에 받고 있다.

타이틀곡 'ABCD'는 'A부터 Z까지 내 타입인 상대를 향해 사랑에 대해 하나부터 열까지 알려주고 유혹하겠다'는 메시지를 담은 팝 댄스 곡이다. 릭 브릿지스(Rick Bridges)와 JYP 대표 프로듀서 박진영이 작사, 빅히트 뮤직 전속 프로듀서 피독(Pdogg)이 작곡 및 편곡을 맡았다. 앞서 깜짝 선공개된 'ABCD' 일부 음원에는 알파벳을 활용한 가사, 중독성 있는 멜로디 등 감상 포인트가 담겨 완곡을 향한 궁금증을 증폭시켰다.

이번 새 앨범에는 타이틀곡 'ABCD'를 비롯해 'Butterflies'(버터플라이즈), 'Heaven (Feat. Sam Kim)'(헤븐), 'Magic (Feat. 쥴리 of KISS OF LIFE)'(매직), 'HalliGalli (Prod. by 이찬혁 of AKMU)'(할리갈리), 'Something'(썸씽), 'Count It'(카운트 잇) 총 7곡이 실린다.

나연은 본연의 매력에 과감하고 색다른 시도를 더한 신곡 'ABCD'를 통해 2024년 여름 디바 활약을 펼치고 '서머퀸' 명성을 공고히 할 전망이다. 한편 나연의 두 번째 미니 앨범 'NA'와 타이틀곡 'ABCD'는 오는 6월 14일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 정식 발매된다.

