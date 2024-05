DAY6 도운, 세 번째 공식 팬미팅 개최 앞두고 개인 티저 포토 공개

DAY6(데이식스) 도운이 세 번째 공식 팬미팅 개인 티저에서 설렘 가득한 눈맞춤을 전했다.

DAY6는 오는 6월 21일부터 23일까지 사흘간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 세 번째 공식 팬미팅 'DAY6 3RD FANMEETING 'I Need My Day''('아이 니드 마이데이')를 열고 팬들과 만난다. 이를 앞두고 JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 성진, Young K(영케이), 원필의 개별 티저 콘텐츠를 공개하고 팬미팅을 향한 기대감을 고조시켰다.

25일 0시에는 모노톤 정장을 입은 도운이 이지적인 매력을 뽐낸 티저 포토를 게재하고 열기를 더했다. 서류가 쌓인 공간 속 도운은 공연명 'I Need My Day', 'YOU ARE MY DAY' 등 문구가 적힌 포스트잇을 슈트 재킷과 볼에 붙이고 비주얼을 드러냈다. 드럼 스틱을 든 사진에서는 옅은 미소와 함께 그윽한 눈맞춤을 선사하여 보는 이들에게 기분 좋은 설렘을 안겼다.

'I Need My Day'는 2019년 6월 'DAY6 "You Made My Day" Ep.2 'Scentographer''("유 메이드 마이데이" 에피소드 2. '센토그래퍼') 이후 약 5년 만에 성사된 공식 팬미팅이다. '일상 속 나날들에는 우리의 팬덤, 마이데이(팬덤명: My Day)가 필요하다'는 의미를 갖는다. 공연 타이틀명에도 마이데이를 향한 애정이 깃든 만큼 이번 팬미팅을 통해 소중한 순간을 함께해 온 팬들과 또 하나의 추억을 아로새긴다.

이번 팬미팅 티켓 예매는 YES24(예스24)에서 가능하며 27일 오후 8시부터 오후 11시 59분까지 팬클럽 마이데이 4기를 대상으로 선예매, 28일 오후 8시에는 일반 예매가 진행된다. 예매와 공연에 관한 자세한 사항은 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]