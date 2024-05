“Catch Your Love!” WayV, AR 활용한 이색 컴백 프로모션 화제

오는 6월 3일 컴백하는 WayV(웨이션브이)의 이색적인 새 앨범 프로모션이 화제다.

WayV는 오늘(25일) 0시(한국시간) 다섯 번째 미니앨범 ‘Give Me That’(기브 미 댓) 프로모션 웹사이트(https://wayvgivemethat.com) ‘Catch Your Love and Give Me That’!(캐치 유어 러브 앤 기브 미 댓!)을 오픈, 색다른 재미를 선사하며 좋은 반응을 얻는 중이다.

이번 프로모션 웹사이트는 AR(증강현실) 기술을 적용, 스케줄 포스터의 일러스트로 표현된 하트 모양을 품은 동물들을 일상에서 찾으면 스코어를 쌓을 수 있는 참여형 콘텐츠로, 목표 스코어 달성시 스페셜 리워드가 제공될 예정이어서 높은 관심이 더해지고 있다.

또한 WayV는 내일(26일) 유튜브 WayV 채널 등을 통해 새 앨범의 분위기를 엿볼 수 있는 무드샘플러와 새로운 음악 색깔을 예고하는 하이라이트 메들리를 공개, 컴백 기대감을 끌어올릴 전망이다.

한편, WayV 다섯 번째 미니앨범 ‘Give Me That’은 6월 3일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 릴리즈되며, 이날 음반으로도 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]