'보이즈 플래닛' TOZ, 美 뉴욕 타임스퀘어 전광판 장식…美 시장에도 눈도장

보이그룹 TOZ(티오지)가 미국 타임스퀘어 전광판을 장식했다.

23일 소속사 YY엔터테인먼트는 "최근 미국 뉴욕 타임스퀘어 전광판에 TOZ의 영상이 송출됐다"고 밝혔다.

TOZ는 지난해 Mnet '보이즈 플래닛'에서 이름을 알린 안토니, 하루토, 유토, 타쿠토로 구성된 신예 보이그룹이다. 해당 방송을 통해 개개인의 실력과 매력을 선보이며 데뷔 전부터 많은 팬들을 보유 한 네 멤버들은 결성 소식이 전해지면서부터 국내외 K팝 팬들의 기대를 모은 바 있다. 이어 지난해 일본 프리 데뷔 앨범 발매와 쇼케이스를 진행하며 TOZ로서 첫 발걸음을 뗐고, 팬미팅 투어를 통해 팬들과 만났다.

최근 TOZ는 첫 번째 미니앨범 'TO my new friends(투 마이 뉴 프렌즈)'를 발매하고 한국에서 정식 데뷔 활동을 펼쳤다. 타이틀곡 'NU SHOES(뉴 슈즈)'로 TOZ만의 소년미와 밝은 에너지를 선사하며 국내뿐만 아니라 해외에서도 주목받는 청량돌로 급부상했다.

소속사 측은 "TOZ에 대한 뜨거운 글로벌 반응이 뉴욕 타임스퀘어 광고로 이어졌다"라며 "감사하게도 전 세계 다양한 국가에서 팬들과 매체들이 TOZ에 대해 관심을 보여주고 있다"고 밝혔다. 이어 "한국과 일본을 비롯한 전 세계 시장에서 사랑받는 글로벌 보이그룹으로 성장하는 TOZ의 행보를 기대해달라"고 덧붙였다.

한편 TOZ는 오는 24일 일본 도쿄에서 팬콘 '2024 TOZ 1st FANCON in JAPAN <TO U>(2024 티오지 첫 번째 팬콘 인 재팬 <투 유>)'를 개최하며 글로벌 활약을 이어갈 예정이다.

