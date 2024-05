DAY6 성진, 세 번째 공식 팬미팅 개별 티저 포토 공개…슈트성진의 매력

DAY6(데이식스)가 오는 6월 공식 팬미팅을 앞두고 멤버 성진의 개별 티저 이미지를 최초 공개했다.

DAY6는 6월 21일부터 23일까지 사흘간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 세 번째 공식 팬미팅 'DAY6 3RD FANMEETING 'I Need My Day''('아이 니드 마이데이')를 개최한다. 이에 앞서 JYP엔터테인먼트는 22일 0시 공식 SNS 채널에 성진의 티저 포토를 게재하고 다가오는 팬미팅을 향한 기대감을 키웠다.

사진 속 성진은 한층 성숙한 분위기를 뽐내 눈길을 끌었다. 사무실 테이블에 앉아 차분한 느낌을 전하는가 하면 단정한 정장을 차려입고 헤드셋을 착용하거나 악기를 든 언밸런스한 매력을 선사하며 호기심을 높였다.

이번 팬미팅은 2019년 6월 'DAY6 "You Made My Day" Ep.2 'Scentographer''("유 메이드 마이데이" 에피소드 2. '센토그래퍼') 이후 약 5년 만에 열리는 공식 팬미팅으로써 팬들의 열띤 관심을 모으고 있다. 공연명 'I Need My Day'는 '일상 속 나날들에는 우리의 팬덤, 마이데이(팬덤명: My Day)가 필요하다'는 의미를 담았다. DAY6와 마이데이는 함께 소중한 시간을 나누고 초여름의 잊지 못할 추억을 쌓을 예정이다.

해당 공연의 티켓 예매는 YES24(예스24)에서 가능하며 27일 오후 8시부터 오후 11시 59분까지 팬클럽 마이데이 4기를 대상으로 선예매 진행, 28일 오후 8시에는 일반 예매가 오픈된다. 예매 및 공연에 관한 자세한 사항은 추후 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

DAY6는 지난 3월 18일 발표한 미니 8집 'Fourever'(포에버)와 타이틀곡 'Welcome to the Show'(웰컴 투 더 쇼)로 그룹 음악 여정의 2막을 알렸다. 특히 2017년 2월 발매한 'Every DAY6 February'(에브리 데이식스 페브러리)의 타이틀곡 '예뻤어'와 2019년 7월 발표작 미니 5집 'The Book of Us : Gravity'(더 북 오브 어스 : 그래비티) 타이틀곡 '한 페이지가 될 수 있게'가 대중의 꾸준한 사랑을 받으며 역주행에 성공했고 국내 주요 음원 차트 상위권에 롱런 랭크인 중이다. 최근에는 국내 여러 대학 축제 무대에 올라 다양한 명곡들과 라이브를 선보이며 'K팝 대표 밴드' 활약세를 잇고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

