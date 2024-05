육성재, 미발표곡 무대→진심 담긴 손편지…혼자 꽉 채운 단독 팬미팅

가수 겸 배우 육성재가 단독 팬미팅을 성공적으로 마무리했다.

육성재는 지난 18일과 19일 양일간 서울 블루스퀘어 마스터카드홀에서 단독 팬미팅 '육성재 개인전 : Look Closely (1995 作)'를 진행하고 팬들과 만났다.

이번 팬미팅에서 육성재는 별도의 MC나 게스트 없이 모든 순서를 본인과 팬들이 함께 하는 시간으로만 꽉 채웠다. 현장 관객들과 같이 소통하고 즐길 수 있는 다채로운 코너들을 준비한 그는 그동안 보여줄 기회가 없었던 자신의 새롭고 인간적인 면모들을 가감 없이 뽐내며 유쾌함을 선사했다.

특히 솔로 아티스트로서 처음 진행하는 팬미팅인 만큼 육성재는 공연도 풍성하게 준비했다. 첫 번째 솔로 싱글 'EXHIBITION : Look Closely(엑시비션 : 룩 클로슬리)'의 타이틀곡 'BE SOMEBODY(비 썸바디)'로 오프닝 무대를 꾸민 그는 수록곡 'Without you(위드아웃 유)'와 'The Ghost(더 고스트)'는 물론, 비투비 동료 이창섭의 '천상연'을 커버한 무대, 미발표곡 '점점'까지 완성도 높은 라이브 무대를 선보였다.

또한 '육성재 개인전 : Look Closely (1995 作)'이라는 타이틀에 걸맞게 전시회 작품들을 설명해주는 도슨트 콘셉트의 육성재도 만나볼 수 있었다. 그는 '도슨트 육성재'와 '그냥 육성재' 두 가지 버전을 오가며 팬미팅을 진행했고, 때로는 콘셉트에 과몰입하며 웃음을 자아냈다.

팬미팅 막바지에는 육성재가 직접 쓴 손편지가 공개됐고, 멜로디(팬덤명)를 향한 진심이 가득 담긴 편지 내용에 객석은 순식간에 감동으로 물들었다. 준비한 순서가 모두 끝난 후에는 팬들에게 일일이 손을 흔들어주는 등 팬서비스도 잊지 않았다.

한편 육성재는 최근 첫 번째 솔로 싱글 'EXHIBITION : Look Closely'를 발매하며 국내외 음악 팬들의 호평을 이끌어냈고, 솔로 아티스트로서 한층 더 성장한 음악적 역량을 입증했다. 음악방송 활동도 성공적으로 마무리한 그는 다양한 방송 출연, 온·오프라인 활동으로 팬들과 만날 예정이다.

