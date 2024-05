키스오브라이프, 국내 첫 팬콘 ‘KEY OF FACTORY’ 성료

그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 첫 팬 콘서트를 성공적으로 마쳤다.

지난 18일 서울 성신여대 운정그린캠퍼스 대강당에서 열린 첫 팬 콘서트 'KEY OF FACTORY'로 팬들과 만난 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 'Bad News'를 시작으로 '쉿 (Shhh)', 'Nobody Knows', 'TTG', 'Midas Touch', 'Nothing', 'Says It' 등 대표곡부터 팬들의 사랑을 받는 노래까지 완성도 높은 무대들을 선보이며 실력파 아이돌다운 저력을 과시했다.

이날 첫 공식 퍼포먼스를 선보인 'My 808'을 비롯해 멤버들의 커버 무대 등 다채로운 무대들은 팬들에게 즐거움을 선사했다. 벨은 Zedd, Kehlani의 'Good Thing'을 선곡해 특유의 팝 감성으로 팬들의 마음을 사로잡았고 하늘은 디오의 'Rose'를 선곡, 청아한 보이스와 기타 연주 실력을 뽐냈다. 쥴리와 나띠는 챌린지 메들리부터 크러쉬의 'Rush Hour' 등 화려한 퍼포먼스를 선보였다.

특히 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 공연 콘셉트에 맞게 연구소의 우수 연구원으로 변신, 팬들과 소통하며 다양한 미션을 수행했다. 자신들만의 강점인 보컬과 퍼포먼스, 챌린지 등 각종 영역을 소화하며 분위기를 달군 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 팬을 위한 특별한 선물까지 준비하며 잊지 못할 추억을 선사했다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 첫 팬콘 'KEY OF FACTORY'는 티켓 오픈 직후 2회 공연 전석 매진되며 뜨거운 인기를 증명했고 완성도 높은 무대와 열정, 넘치는 끼를 아낌없이 발산하며 전 세계 팬들의 주목을 받는 이유를 스스로 입증해 내며 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

국내 첫 팬 콘서트를 성공적으로 마친 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 "국내 팬들과 만나는 첫 자리인 만큼 준비하면서 설레기도 하고 긴장도 많이 됐는데 공연을 통해 직접 눈을 맞추며 많은 사랑과 응원을 전해주셔서 감동을 받았다. 잊을 수 없는 특별한 추억을 완성해 준 팬들에게 감사하다. 더 좋은 음악과 무대로 돌아올 KISS OF LIFE(키스오브라이프)를 기대해 달라"고 소감을 전했다.

