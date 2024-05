유니스, 음악으로 전한 선한 영향력…전천후 글로벌 루키 우뚝

그룹 유니스(UNIS)가 음악으로 선한 영향력 전파에 동참했다.

유니스(진현주, 나나, 젤리당카, 코토코, 방윤하, 엘리시아, 오윤아, 임서원)는 지난 18일 오후 인천 청라호수공원 야외음악당에서 열린 '2024 함께 걷자, 생명존중 페스타'의 2부 나눔음악회 무대에 올랐다.

이날 유니스는 다양한 장르의 무대로 현장을 찾은 관객들에게 잊지 못할 시간을 선물했다. 첫 번째 미니앨범 'WE UNIS(위 유니스)'의 수록곡 '꿈의 소녀(Dream of girls)'로 공연 시작을 알린 유니스. 이어 이들은 타이틀곡 'SUPERWOMAN(슈퍼우먼)'과 더불어 트와이스(TWICE)의 'What is Love?(왓 이즈 러브?)' 커버 등 화려한 무대의 연속으로 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.

유니스는 특유의 밝고 긍정적인 에너지를 관객에게 고스란히 전달하며 열렬한 환호와 호응을 이끌어냈다. 팬들의 뜨거운 성원에 힘입은 멤버들은 'Dopamine(도파민)'을 앙코르곡으로 선사하며 공연을 성공적으로 마쳤다.

대한적십자사 인천광역시지사가 주최하고 인천일보가 공동으로 주관하는 '2024 함께 걷자, 생명존중 페스타'는 취약 계층을 돕고 지역사회에 나눔 문화를 확산하기 위해 마련된 행사다.

유니스는 생명의 소중함을 알리는 뜻깊은 캠페인에 참여해 음악이라는 매개체로 선한 영향력 전파에 함께하며 그 의미를 더했다.

유니스는 국내는 물론 해외 무대까지 종횡무진 누비고 있는 글로벌 루키다. 미니 1집 'WE UNIS'로 성공적인 데뷔를 치른 이들은 일본과 필리핀 등으로 활동 영역을 넓혀 꾸준한 상승 기세를 보여주고 있다.

한편, 유니스는 오늘(19일) 인천문학경기장 주경기장에서 열리는 'SBS MEGA 콘서트'에 출연한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]