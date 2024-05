규빈, 日 대형 패션쇼 ‘간사이 컬렉션’ 출연 확정…대세 행보

사진=간사이 컬렉션

글로벌 K-POP을 이끌어갈 신예 규빈이 일본 대형 패션엔터테인먼트 이벤트 '간사이 컬렉션' 무대에 오른다.

소속사 라이브웍스컴퍼니 측은 "소속 가수 규빈이 오는 8월 1일 5만 석 규모의 일본 오사카 교세라 돔에서 열리는 ‘KANSAI COLLECTION(간사이 컬렉션) 2024 AUTUMN&WINTER (이하 간사이 컬렉션)'에 초청을 받아 LIVE ACT로 출연해 무대에 선다"라고 밝혔다.

'간사이 컬렉션'은 2011년 시작해 올해로 27회를 맞이하는 일본 최대 패션엔터테인먼트 이벤트 중 하나로 매회 일본 정상급 아티스트, 인기 모델, 인플루언서들이 대거 참여하며, 역대 K-POP 가수로는 카라, 투모로우바이투게더, 최예나, 더보이즈, 프로미스나인 등이 출연했다.

데뷔곡 'Really Like You'로 빌보드 재팬 'Heatseekers Songs' 차트 1위에 이름을 올리며, 일본 MZ세대의 뜨거운 관심을 받고 있는 규빈은 K-POP 대표 아티스트로 초청받은 만큼 '넥스트 브레이크 아티스트 스테이지(Next Break Artist Stage)'에 올라 독보적인 매력으로 현지 관객들을 사로잡을 예정이다.

오는 7월 대만 최대 페스티벌 'S20 타이완'에 이어 8월 일본 최대 규모의 대형 패션쇼 '간사이 컬렉션'에 참여하게 된 규빈은 해외에서 러브콜이 쏟아지고 있는 만큼 해외 진출을 본격화하며 글로벌 아티스트로 우뚝 설 계획이다.

최근 밴드 넬(NELL)의 보컬 김종완과의 콜라보로 화제를 모은 신곡 'Special'로 뛰어난 음악성을 인정 받은 규빈은 'Really Like You', '낙서(Feat. 원슈타인)', 'Start To Shine(Feat. 다이나믹 듀오 개코)'을 발표하며 국내외 K-POP 팬들의 사랑을 받고 있다.

‘간사이 컬렉션’ 출연을 확정 지은 규빈은 오는 6월 두 번째 활동 곡으로 컴백할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

