19일 고척 SSG-키움전 시구자로 선정된 가수 김우진. 사진=키움히어로즈 제공

프로야구 키움은 “19일 오후 2시 서울 고척스카이돔에서 열리는 SSG랜더스와 경기 시구자로 가수 김우진을 선정했다”고 17일 전했다.

시구에 앞서 애국가 제창에도 나설 예정인 김우진은 “이 자리에 서게 되어 영광이다. 처음 해보는 시구여서 긴장이 되지만 키움히어로즈의 승리를 응원하며 열심히 던져보겠다”고 소감을 전했다.

김우진은 지난 4월 22일 미니 3집 ‘아이 라이크 더 웨이(I LIKE THE WAY)’를 발매했다. 김우진의 매력적인 보컬이 더해진 타이틀곡 ‘I Like The Way’로 많은 사랑을 받고 있다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

