CL, 2NE1 완전체 사진 깜짝 공개…15주년에도 그대로네

CL이 5월 17일, 2NE1의 완전체 사진을 깜짝 공개했다.

CL은 자신의 인스타그램을 통해 2NE1의 데뷔 15주년을 기념하여 박봄, 산다라박, 공민지 등 2NE1 멤버들과 함께 촬영한 사진을 선보였다.

2NE1의 다른 멤버들도 각자의 공식 계정을 통해 기념 사진을 함께 공개했다.

사진 속 2NE1 멤버들은 강렬한 2NE1의 이미지에 걸맞게 블랙 컨셉의 의상에 개성 강한 헤어, 메이크업으로 여전한 4인 4색의 매력을 발산하고 있다.

2NE1 멤버들이 단체 사진을 공개한 것은 지난 2022년 코첼라 벨리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌 이후 2년여 만이다. 2NE1의 데뷔 15주년을 맞이해 팬들에게 기념이 될 수 있는 선물을 선사하고자 멤버들이 의기투합한 것으로 알려졌다.

CL은 사진과 함께 “BLACKJACK 그리고 GZB 여러분 안녕. 오래간만이에요. 5월 17일 오늘 우리의 15번째 생일을 기념하며 지금까지 우리를 사랑해 주시고 응원해 주시고 같이 웃고 울며 2NE1과 저의 곁을 지켜주셨던 모든 분들과 함께 추억하고 싶어 함께 오래간만에 2NE1으로 카메라 앞에 섰습니다”라며 이번 데뷔 15주년 사진을 촬영하게 된 계기를 밝혔다.

Evoto

이어 “시간이 지나도 변함없는 것들의 신비로움도 있지만 시간이 지나며 함께 변하고 성장하는 것들의 뿌리 깊은 아름다움을 느낄 수 있는 날이네요. 2ne1 has always been my house that made me feel the freedom to love, to play, to express , to create , to shine , to mix, to connect and share with people. Hope today 2NE1 reminds you to feel your light ::) Thank you alwayz. NOLZA 항상 고마워. 놀자 ::) Much Love, CL”이라고 데뷔 15주년을 맞이한 소감과 팬들에게 감사한 마음을 전했다.

CL은 15주년 기념 사진 촬영을 위해 해외에서 직접 의상을 공수하는 것은 물론 2021년 발표한 싱글 ‘HWA’로 함께 작업을 한 조기석 작가를 섭외하며 공을 들여왔다.

2NE1 멤버들은 지난 2022년 한국 걸그룹으로는 최초로 코첼라 벨리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌의 메인 스테이지를 장식했다. 당시 2NE1은 7년여 만에 재결합 무대를 선보여 한국은 물론 전 세계적으로 화제를 모은 바 있다.

한편, CL은 지난 솔로 정규 1집 ‘ALPHA’ 이후 다양한 아티스트들과 교류하며 새로운 프로젝트를 준비 중이다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

