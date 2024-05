뉴웨이즈컴퍼니 소속 첫 5인조 보이그룹 어센트(ASC2NT)가 데뷔의 기쁨을 팬들과 함께 나눴다.

어센트(가람, 인준, 제이, 레온, 카일)는 지난 7일 오후 서울 강남구에 위치한 일지아트홀에서 첫 번째 싱글 앨범 'Expecting Tomorrow(익스펙팅 투모로우)' 발매 기념 팬 쇼케이스를 개최했다.

이날 어센트는 'Expecting Tomorrow' 수록곡 'The Reason(더 리즌)'과 타이틀곡 'LOVE ME DO(러브 미 두)' 무대로 오프닝을 열었다. 이어 어센트는 데뷔 소감과 함께 데뷔를 축하해주러 온 팬들에게 고마운 마음을 드러내며 특별한 시간을 선사할 것을 약속했다.

특히 그룹 대국남아 출신 가람, 인준, 제이는 어센트로 새롭게 팬들과 마주한 설렘과 기쁨을 드러내며 당찬 포부를 전했다.

이어 어센트의 앨범과 데뷔에 대해 팬들의 궁금증을 해결하는 'Talk Me Do(토크 미 두)' 코너가 펼쳐졌다. 어센트는 앨범 준비 과정에서 찍은 멤버들의 개인 사진을 보며 뮤직비디오 촬영과 첫 녹음 현장, 안무 연습 비하인드 등 다양한 에피소드를 풀었다.

또 멤버들에 대해 자세히 알아보는 '나를 맞혀줘 The Reason' 코너와 'LOVE ME DO' 챌린지로 팬들의 참여를 유도하며 분위기를 달궜다. 이후 어센트는 팬들과 함께 기념 사진을 찍고 선물 증정 이벤트를 펼치며 훈훈한 시간을 이어갔다.

어센트는 마지막으로 동방신기의 '주문' 무대를 선보였다. JTBC 오디션 프로그램 '피크타임'에서 '주문' 무대를 완벽하게 소화하며 시청자들의 이목을 사로은 가람, 인준, 제이는 새 멤버 레온, 카일과 함께 또 다른 시너지를 보여주며 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.

어센트는 "데뷔 쇼케이스에 함께 해주셔서 감사하다. 저희가 꿈을 잃지 않게 팬분들이 항상 응원해 주신 덕분에 좋은 기회가 생겼다"라며 "그 기회를 소중하게 생각하고 최선을 다해서 좋은 음악 들려드리겠다"고 소감을 전했다.

어센트는 데뷔 앨범 'Expecting Tomorrow'를 통해 어둠 속에서도 희망을 찾아 나아가는 용기와 어려움을 극복하는 과정을 노래하며, 듣는 이들에게도 꿈을 향한 열정과 희망의 메시지를 전할 예정이다.

한편 어센트는 오는 10일 방송되는 KBS 2TV '뮤직뱅크'에서 타이틀곡 무대를 최초 공개한다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

