베이비몬스터, 첫 아시아 팬미팅 투어 日 공연 전석 매진 ‘기염’

YG 신인 걸그룹 베이비몬스터가 데뷔 첫 아시아 팬미팅 투어의 출발지인 일본 도쿄 공연장을 팬들로 가득 채우며 예사롭지 않은 글로벌 인기 돌풍을 예고했다.

8일 YG엔터테인먼트에 따르면 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 개최되는 베이비몬스터의 '[BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE] IN JAPAN'은 11, 12일 양일 공연 전석 매진을 기록했다.

일본 심장부 도쿄에 위치한 아리아케 아레나는 1만 명 이상 수용 가능한 대규모 공연장 중 하나다. 베이비몬스터는 공식 데뷔 40여일 만에 아레나급 공연장에 쾌속 입성한데 이어, 남다른 티켓 파워까지 증명했다.

뿐만 아니라 베이비몬스터가 일본 공식 데뷔 전임에도 현지 지상파 방송, 페스티벌의 러브콜이 쏟아지고 있다. 실제 오는 8월 일본 최대 음악 페스티벌인 '서머소닉 2024' 출연을 확정했으며, 다수의 주요 음악 프로그램을 종횡무진하며 맹활약을 펼칠 예정이다.

베이비몬스터는 전 세계 음악 시장을 비롯 일본에서도 호평을 끌어내고 있다. 미니 1집 [BABYMONS7ER]은 아이튠즈 일본 K-POP 톱·팝·K팝 앨범 차트 1위를 차지했다. 오리콘 주간 앨범·팝(수입)·종합 앨범 3개 차트와 빌보드 재팬 '핫 앨범' '다운로드 앨범' 차트에서 상위권에 올랐다.

한편 베이비몬스터의 첫 번째 아시아 팬미팅 투어는 도쿄를 시작으로 6월 8일 인도네시아 자카르타, 6월 15일 싱가포르, 6월 23일 타이페이, 6월 29·30일 태국 방콕으로 발걸음을 옮겨 총 5개 도시, 7회에 걸쳐 글로벌 팬들과 호흡한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

