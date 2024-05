[현장] “업텐션 영원할 줄” 이동열, ‘막내 샤오→솔로’ 변신…팬들과 한 약속 지켰다

8일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 이동열의 첫 번째 미니 앨범 ‘하울링(Howling)’의 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 사진=PA엔터테인먼트

그룹 업텐션 출신 이동열이 막내 샤오가 아닌 솔로 아티스트로서 첫발을 뗀다. 이동열은 “팬들을 오래 기다리게 한 것 같다”며 오로지 팬들을 위한 마음으로 솔로 데뷔를 준비했다.

8일 이동열은 서울 강남구 일지아트홀에서 첫 번째 미니 앨범 ‘하울링(Howling)’의 발매 기념 쇼케이스를 열었다. 2015년 그룹 업텐션으로 데뷔해 샤오라는 이름으로 활동했던 이동열은 지난해 소속사를 떠나고 새 둥지를 찾으면서 본명으로 활동명을 바꿨다. 현 소속사 PA엔터테인먼트에는 업텐션 멤버였던 이환희가 소속돼 있기도 하다.

이날 솔로 데뷔하는 이동열의 ‘하울링’은 늑대의 하울링에서 착안, 음악을 통해 대중들과 폭넓게 소통하겠다는 포부를 담아낸 앨범이다. 타이틀곡 ‘드립 드롭(Drip Drop)’을 비롯해 ‘인트로: 인셉션(Intro : Inception)’, ‘번 잇 다운(Burn It Down)’, ‘히어 위드 미(Here With Me)’, ‘피스 오브 유(Piece of You)’ 등 5개의 곡이 담겼다. 이동열이 전곡 곡 작업에 참여해 눈길을 끈다. 이동열과 업텐션 활동 당시부터 함께 음악적 교류를 이어온 프로듀싱 팀 에이튠즈가 참여해 오랜 대화 끝에 이동열의 색을 보여줄 수 있는 음악을 선곡, 매력을 극대화했다.

이날 쇼케이스에서 이동열은 “정말 긴장이 많이 된다”고 솔로 데뷔를 앞두고 떨리는 마음을 드러냈다. 업텐션으로 데뷔할 때와 다른 점을 묻자 이동열은 “업텐션으로 데뷔했을 때에는 형들이 있으니까 든든하고 마음 편했다”며 “혼자서 준비를 하다 보니까 모든 걸 제가 담당해야 하고 그만큼 부담감이나 책임감도 생겨서 많이 어렵기도 하면서 좋기도 하다”고 답했다.

업텐션으로 10년 가까이 활동했던 만큼 솔로 데뷔 감회도 남다를 터. 업텐션 샤오의 모습과 솔로 이동열이 무엇이 다른지 묻자 “샤오일 때는 항상 형들한테 예쁨 받는 막내이고 철없는 아이였다면 솔로 이동열은 그렇게 많이 바꼈다고는 생각 안 하지만 책임감”이라고 대답했다. 이어 “알게 모르게 (제가) 책임감을 갖고 있더라. 완성도에 집중하려고도 했다”고 덧붙였다.

솔로 활동의 목표를 두고는 “그냥 일단 무대를 보여드리자는 게 크다. (팬들을) 오래 기다리게 한 거 같다. 중간에 허리디스크가 터져서 기다리는 기간이 길어졌는데 얼른 빨리 활동해서 팬들이랑 한 약속 지키고 싶었다”고 팬들을 향한 애정을 드러냈다.

타이틀곡 ‘드립 드롭’은 어두운 무드 속 이동열의 몽환적이고 섹시한 보이스와 매력이 돋보이는 댄스 팝 장르의 곡으로 사랑하는 이를 보며 느끼는 돌이킬 수 없이 점점 젖어가는 감정을 가사로 담아냈다. 기존보다 더욱 성숙해진 무드로 변신한 변신한 이동열의 감각적이고 트렌디한 매력을 느낄 수 있다.

이 외에도 수록곡 ‘피스 오브 유’는 앞서 팬미팅에서 선보였던 자작곡이다. 이 곡을 두고 이동열은 “업텐션 활동하면서 모든 게 다 영원할 줄 알았는데 영원한 건 없다고 느끼면서 곡 작업을 했다”고 설명했다. 그는 “18살에 데뷔했는데 그때는 마냥 어렸다. 모든 게 영원히, 항상 어릴 것만 같았고, 형들이랑도 앞으로 쭉 함께 가겠다고 생각했는데 시간이나 상황이 안 되더라. 아쉬운 마음에 곡을 썼다”고 덧붙였다.



업텐션 멤버들과는 현재까지도 두터운 친분을 유지 중이다. 한솥밥을 먹는 사이인 이환희는 물론 업텐션 전 멤버인 이진혁과 챌린지도 찍었다고. 이동열은 “저희 멤버들 단톡방이 있다. 제가 솔로 데뷔한다고 하니까 형들이 ‘우리가 갈게’ 하면서 챌린지도 찍어준다고 했다. 전부는 아니지만 오늘 오후 쇼케이스에도 멤버 형들이 보러 온다. 형들은 항상 저를 칭찬하고, 막내라고 귀여워해준다. 예쁨을 많이 받았다”고 업텐션 멤버들과의 우정을 자랑했다.



새로운 완성형 솔로 아티스트의 등장을 예고한 이동열의 첫 번째 미니앨범 '하울링'은 8일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

