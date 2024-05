카드 BM, 첫 EP 'Element' 글로벌 음반·음원 차트 1위

카드(KARD) 멤버 BM(비엠)이 컴백과 동시에 글로벌 차트 최정상에 이름을 올렸다.

지난 7일 발매된 BM의 첫 EP 'Element(엘리먼트)'는 발매 직후 폴란드 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에서 1위를, 타이틀곡 'Nectar (Feat. 박재범)'는 아르헨티나, 파라과이 아이튠즈 '톱 송' 차트에서 1위를 차지했다.

이외에도 BM은 'Element'로 미국, 폴란드, 터키 아이튠즈 K-POP 톱 앨범 차트에서도 1위를 기록, 막강한 글로벌 인기를 과시했다. 특히, 북남미 지역에서 폭넓은 인기를 구가하고 있는 점이 주목된다.

타이틀곡 'Nectar (Feat. 박재범)'는 아프로비트 기반 팝 장르로 가수 박재범이 피처링에 참여했다. BM과 박재범의 유니크한 보컬이 어우러져 완벽한 음악적 호흡을 자랑한다. 이지 리스닝 음악으로 BM의 새로운 보컬적 변신이 돋보인다.

노래를 들은 팬들 역시 "BM 목소리 톤은 진짜 보물", "상징적인 협업이다. 기다린 보람이 있다", "BM은 놀라운 보컬을 가졌다" 등 호평을 쏟아내고 있다.

첫 EP 'Element'는 남녀 간 이끌림에서 비롯된 다양한 감정에 관한 BM의 근원적인 호기심에서 시작된 앨범이다. BM이 총괄 프로듀서로서 전곡 작사, 작곡에 참여해 자신만의 음악적 세계를 녹여냈다. 보컬리스트 BM의 면모 등 이제껏 보지 못한 색다른 매력이 인상적이다.

한편, BM은 오는 14일 미국 로스앤젤레스를 시작으로 댈러스, 시카고, 뉴욕, 애틀랜타, 워싱턴 D.C. 등 미국 내 6개 도시에서 첫 솔로 투어 'After the After Party BM 1st Concert Tour'를 펼칠 예정이다.

